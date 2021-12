Herr Maske, die Ständige Impfkommission (Stiko) hat am Donnerstag empfohlen, Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren zu impfen, wenn sie Vorerkrankungen haben. Dies gilt ebenso für Kinder, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit einem hohen Risiko für einen schweren Verlauf nach einer Corona-Infektion befinden. Was halten Sie von dieser Entscheidung?