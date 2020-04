Herr Parycek, plötzlich erleben die Deutschen, dass Schule komplett online sein kann. Wer kann, bestellt auch Lebensmittel online – Dinge, die etwa in China schon länger Usus sind. Wird das nach dem Ende der Coronakrise so weitergehen – oder kehren die innovationsunfreudigen Deutschen zum business as usual zurück?

Die Zukunftsforscher überbieten sich ja derzeit mit futuristischen Ausblicken zur Veränderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens von "alles digital" bis zu "zurück zum Analogen". Meine Annahme dazu ist, dass wir jetzt lernen werden, wie wir die Vorteile von analogen und digitalen Methoden besser kombinieren können. Nehmen wir das Beispiel geschäftliche Besprechungen: Aktuell haben wir alle Besprechungen in Video-Konferenzen umgewandelt, und unsere Terminkalender sind noch überfüllter als vorher. Wir werden uns aber weiter freuen, real in Räumen zusammenzukommen, denn die direkte Begegnung hat eine andere Qualität. In einem Raum kann ich beispielsweise viel besser lesen, wie die Verhältnisse und Stimmungen sind. Aber wir erfahren aktuell, dass es auch Vorteile hat, wenn wir nicht für jede Abstimmung in den Zug oder Flieger steigen. Die Akzeptanz von Online-Besprechungen wird somit zunehmen und damit positiv nachwirken. Nichtsdestotrotz werden wir speziell nach der Krise menschliche Begegnungen noch mehr schätzen, als wir es bisher schon getan haben. Darin sehe ich auch keinen Widerspruch.