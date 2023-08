Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Das Restaurant Almidan Aldimaschki am Salzmarkt in Essen ist ein beliebter Treffpunkt für Syrer. Midan ist ein Stadtteil von Damaskus. Das Wort bedeutet auf Arabisch der Platz oder das Feld. Am Abend des 16. Juni war der Damaskus-Platz vor dem Lokal tatsächlich eine Art Schlachtfeld, wie man in zahlreichen Videos im Internet sehen kann.

Eine große Gruppe junger Libanesen hatte das Lokal aufgesucht, um sich dort wie auch an anderen Orten der nördlichen Innenstadt eine Massenschlägerei mit anwesenden Syrern und der eingreifenden Polizei zu liefern. Sechs Polizeibeamte sowie mindestens zwei weitere Personen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Laut Presseberichten waren die Angreifer Angehörige eines Clans, die an den Syrern Rache nahmen für einen Streit, der auf einem Kinderspielplatz ausgebrochen und schon am Tag zuvor bei einer Massenschlägerei in Castrop-Rauxel eskaliert war.