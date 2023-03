Im September 2022 wurde die Backnangerin Stumpp mit fast 90 Prozent vom Bundesparteitag auf den Managementposten gewählt. Jetzt will sie mithelfen – „nah bei den Menschen und kompetent in der Sache“ –, die Union „von unten nach oben zu erneuern“. Sie formuliere süffig, sei schlagfertig und patent, sagen ihre Fans zu Hause im CDU-Landesverband. „Die Chrisy ist einfach super“, sagt Manuel Hagel, der kommende Mann bei der BaWü-CDU. Sie habe ein Faible für Rot. „Die Farbe, nicht die Partei“, plaudert Stumpp. Bei Anne Will ist mit solchen Bonmots kaum zu landen, weshalb in der Berliner Parteizentrale klar ist, dass sie noch nicht auf die Einsatzpläne wichtiger Talkshows gehört. „Für zu leicht befunden“, wird in der Hauptstadt gelästert.