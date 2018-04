Während man in der SPD ständig von einer notwendigen Erneuerung spricht, ist der Generationenwechsel bei der CDU längst in vollem Gang. Nur passiert es dort eben auf unionstypische Weise. Nämlich ohne aktionistischen Austausch der Parteivorsitzenden, ohne selbstzerstörerische Sinnkrisen und ohne öffentliche Nabelschau nach sozialdemokratischem Muster. Obwohl die CDU im 18. Jahr unter Angela Merkel alles andere als im Reinen mit sich ist, gelingt es ihr immer noch erstaunlich gut, ein Bild des inneren Zusammenhalts zu vermitteln. Dabei sind während der vergangenen Monate in einigen Bundesländern Unionsleute an die Macht gekommen, die der großen Chefin durchaus mit kritischer Distanz gegenüberstehen: Michael Kretschmer etwa, der neue Ministerpräsident von Sachsen; Daniel Günther, seit vergangenem Juni Regierungschef in Schleswig-Holstein. Oder Tobias Hans, der Amtsnachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer im Saarland. Mit einiger Wahrscheinlichkeit dürfte bald auch der 46 Jahre alte Mike Mohring zu dieser Riege zählen.

Mohring ist seit zehn Jahren Vorsitzender der CDU-Fraktion im thüringischen Parlament, und es wäre schon eine große Überraschung, sollte ihn seine Partei nicht zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst nächsten Jahres nominieren. In Thüringen kommt die rot-rot-grüne Regierung unter Bodo Ramelow laut Umfragen dauerhaft auf keine Mehrheit mehr, die CDU läge demnach mit konstant über 30 Prozent klar vorn. „Wir haben zwei Wahlziele: Rot-Rot-Grün ablösen und stärkste Partei werden“, sagt Mohring. „Und ich bin da zuversichtlich – bei der Bundestagswahl waren wir der einzige Landesverband, der es geschafft hat, aus der Opposition heraus alle Wahlkreise zu gewinnen.“

