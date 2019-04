Die jüngsten Nachrichten von Angela Merkel? Sie hat einen Prozess gegen Jan Böhmermann gewonnen, für den Wiederaufbau von Notre-Dame deutsche Hilfe angeboten, und ihr Mutter ist gestorben, wofür ihr wie jedem Menschen in dieser Situation Beileid gebührt.

Ansonsten aber ruht das Kanzleramt still, und das nicht nur zur Osterzeit. Österliche Ruhe ist bei der Bundesregierung zu einer Art Dauerzustand geworden. Von Heinrich Böll gibt es diese köstliche Kurzgeschichte, in der eine Familie jeden Tag Weinachten feiern muss. In der deutschen Politik ist derzeit jeden Tag Ostern. Einzig Gesundheitsminister Jens Spahn, so scheint es, möchte mit seinem Tatendrang die Antriebsarmut all seiner Kabinettskollegen auf einmal ausgleichen.

Kanzleramt als Austragshäusl

Auf einem bayerischen Bauernhof gib es das Institut des Austragshäusls. Ins Austragshäusl geht der Altbauer, wenn die Zeit gekommen ist, sich vom Feld und aus dem Stall zurückzuziehen. Er genießt dort, im Austragshäusl, seinen Lebensabend, während die Jungen den Hof in Schuss halten.

Das Kanzleramt ist aber kein Austragshäusl. Es ist nicht dazu da, den politischen Lebensabend in Ruhe zu genießen. Dennoch ist der Eindruck zulässig, dass Angela Merkel nach mehr als 13 Jahren Kanzlerschaft zwar nicht die Lust fehlt, dort drin zu sein, sehr wohl aber der politische Antrieb und der Nachweis: wofür?

Diese Regierung, unter Qualen zustande gekommen, mag im Amt sein, sie amtiert aber nicht. Der ganze politische Betrieb hat sich in einem Schwebezustand eingerichtet und erinnert an das legendäre Fußballspiel, in dem Österreich und Deutschland einmal ereignisfrei im Mittelfeld die Bälle hin und herschoben.

Regierung in ambitionsfreier Ruhe

Dieses Abwarten hat drei Gründe. Die CDU wartet darauf, wann und wie und ob die neue Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ins entscheidende Amt, das Kanzleramt wechselt – wofür sich Angel Merkel von dort wegbequemen müsste, wonach es bisher nicht aussieht. Die SPD wartet darauf, dass verheerende Wahlergebnisse bei den Europawahlen und der Wahl in Bremen Veränderungen an der Spitze, sei es Partei oder Fraktion oder beides, herbeiführen. Bis dahin halten alle still, weil sie keinen Vorwand liefern möchten, der es Andrea Nahles ermöglichte, die politische Verantwortung für die Niederlagen von ihrer Person wegzuschieben. Schließlich gibt es drittens das Diktum der SPD, dass sie sich den Fortbestand der Großen Koalition nur unter der Amtshinhaberin, nicht aber unter Annegret Kramp-Karrenbauer vorstellen können.

Diese Koalition ist daher das perfekte Gegenstück zum Perpetuum Mobile: Trotz Verbrauchs diverser Ressourcen – vor allem Zeit – bewegt sich nichts.

Gute eineinhalb Jahre sind seit der Bundestagswahl vergangen, erst mit monatelanger Regierungsfindung, seither in ambitionsfreier Ruhe. Dass die Konjunkturprognosen um die Hälfte reduziert werden mussten und das Wachstum mit 0,5 Prozent knapp oberhalb der Rezession und nur knapp über dem des europäischen Sorgenkindes Italien bleibt: Eine Pressekonferenz von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, das war es dann auch dazu.

Die anderen schaffen das schon

Dass bezahlbarer Wohnraum fehlt: offenbar ausschließlich eine Sache der Kommunen, auch wenn politische Fehlentscheidungen auf Bundesebene diesen Misstand mitverursacht haben. Dass die Infrastruktur, Schulen, Straßen, Brücken, öffentliche Gebäude dem Anspruch eines Landes wie Deutschland nicht mehr gerecht werden: offenbar eine Frage der Gewöhnung. Integration der nach wie vor nach Deutschland kommenden Flüchtlinge und Migranten aus dem muslimischen Mittelmeerraum: Eine Sache der Kommunen, Schulen und hoch verdienstvollen Bürgerinitiativen. Die schaffen das schon.

Endogen, also aus sich selbst heraus, wird diese Regierung keinen Impuls mehr hervorbringen. Es geht nur exogen, also mittels Einwirkung von außen. Dieser exogene Schock wird mutmaßlich am 26. Mai von den Wahlurnen ausgehen. Annegret Kramp-Karrenbauer könnte ein CDU-Ergebnis präsentiert bekommen, das ihr verdeutlicht: Sie muss mehr Druck als bisher auf die Kanzlerin ausüben und sich, wenn es sein muss, gegen sie profilieren. Oder sie bleibt eine Sternschnuppe der CDU-Parteigeschichte und die SPD wird angesichts eines noch schlechteren Ergebnisses die Frage klären müssen, ob sie von der richtigen Person geführt wird und ob ihr das Dasein in der Großen Koalition wirklich so gut tut, dass über andere Optionen gar nicht nachgedacht werden darf.

Die Ruhe dieser Tage wird politisch also noch anhalten, auch wenn die Feiertage vorbei sind. Bis etwa Pfingsten werden wir auf politischen Auf- und Umbruch warten müssen. In diesem Sinne: Geduld und Frohe Ostern allerseits.