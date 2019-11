Bodo Ramelow Päpstlicher als der Papst

Kein anderer Politiker setzt seine religiösen Überzeugungen so penetrant beim Polit-Marketing ein wie der Linke Bodo Ramelow. Nach einer Privataudienz bei Papst Franziskus vor drei Jahren schwärmte der Protestant von dem Gefühl, „dass sich zwei Herzen berühren“. Ramelows demonstrative Bekenntnisse, ein zutiefst gläubiger Christ zu sein, kommen bei seiner eigenen Partei nicht immer gut an, halfen ihm aber zweifellos bei der Positionierung als über den Parteien schwebender Landesvater.

Damit hat er Erfolg gehabt, und was für einen. Seine rot-rot-grüne Koalition hat im Thüringer Landtag zwar keine Mehrheit mehr. Aber die 31,0 Prozent für ihn und die Linkspartei sind ein beeindruckendes Ergebnis. Ein noch größerer Erfolg ist, dass Ramelow in den meisten Medien als ein verhinderter Sozialdemokrat dargestellt wird, dem die CDU aus moralischen Gründen unbedingt zur Wiederwahl als Regierungschef verhelfen müsse. Typisch, dass selbst die Frankfurter Allgemeine ihn hymnisch zum „evangelischen Christen mit bürgerlichem Habitus“ hochjubelt.

Ein Gutmensch per Definition

Für Kommunikationswissenschaftler lohnte es sich, die Schaffung der Marke des „Christen Ramelow“ einmal genauer zu studieren. Was für ein Stoff für Masterarbeiten! Jedenfalls hat der ehemalige Funktionär seiner innerhalb des DGB links außen angesiedelten Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV / gehört heute zu Verdi) zielstrebig an dem Image vom guten Christenmenschen gearbeitet. Als er 2005 von der Stuttgarter Zeitung gefragt wurde, warum er sein Glaubensbekenntnis so ostentativ betone, antwortete er sehr offen: „Ich betone meine evangelische Bindung so stark, weil ich damit in Kombination mit meinem Parteibuch – das eine Rückbindung an die SED hat – eine Provokation bin.“

Das mag auf manche seiner Parteigenossen – mit und ohne Verstrickung in das kirchenfeindliche SED-Regime – provozierend gewirkt haben. Für Ramelow war es jedenfalls das ideale Marketinginstrument auf dem Weg zum Image eines per Definition guten Menschen. Als Bundespräsident Joachim Gauck vor Ramelows erster Wahl zum Regierungschef die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit der PDS angesichts ihrer SED-Vergangenheit stellte, regierte Ramelow empört: Gauck spreche ihm das Recht ab, Christ zu sein. Was Ramelow dabei wohl nie bedacht hat: Sich als Christen zu bezeichnen, ist keine Garantie für gottgefälliges oder wenigstens halbwegs anständiges Handeln. Das dürfte selbst Ramelow mit Blick auf Diktatoren wie Franco oder Pinochet nicht bestreiten.

Strategische Glaubensbekenntnis

Ramelow trägt sein Christsein wie eine Monstranz vor sich her, viel plakativer als selbst jene Unionspolitiker, die sich überhaupt noch auf das „C“ beziehen. Damit eckt er als Linker in unserer „Anything goes-Gesellschaft“ nicht an. Ob Christ, Veganer oder Transvestit – who cares? Ramelows Glaubensbekenntnis ist gleichwohl von strategischer Bedeutung. Es hilft, die Linke als „SPD vor Hartz IV“ zu verkaufen, wie der Thüringen-Korrespondent der FAZ kürzlich jubelte.

„Wie die SPD vor Hartz IV“? Diese Charakterisierung setzt Ramelows Linke gleich mit der fest in der Mitte verankerten, pragmatischen Schröder-SPD vor 2003. Noch schöner hätten sich das selbst Ramelows Werbestrategen nicht ausdenken können. In den meisten Medien hat sich dieses Bild verfestigt, ja, so wird es ständig ausgemalt. So drängt der publizistische Mainstream fast schon penetrant darauf, die CDU solle gefälligst den guten Ramelow unterstützen oder wenigstens tolerieren. Bei der Süddeutschen gipfelte dieser Wunsch in der Parole „Die Linke wird gebraucht“. Was unwillkürlich zu der Frage führt, ob Deutschland vielleicht gar keine richtige Demokratie mehr wäre – ohne eine starke Linke?

Christsein als PR-Strategie?

Ob Ramelow das alles so geplant hat? Falls ja, wäre er ein Marketing-Genie. Jedenfalls hat er, was die Selbstvermarktung angeht, nichts falsch gemacht. Freilich hat er dabei auch das Glück, dass Politiker am linken Rand von den meisten Medien viel nachsichtiger und milder behandelt werden als die vom anderen Rand des politischen Spektrums. Über Ramelows Vergangenheit in Hessen ist wenig recherchiert und berichtet worden. Damals, in den 1980er-Jahren fiel er weniger durch christliche Bekenntnisse als durch eine gewisse Nähe zu der von Ostberlin finanzierten Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) auf. Mitglied war er nie; dafür war er mit Blick auf seine Gewerkschaftskarriere zu schlau. Doch als er 1982 heiratete, veröffentlichte er seine Hochzeitsanzeige – nach allem was man weiß – nicht in einem Kirchenblatt, sondern in der UZ, dem Blättchen der westdeutschen Kommunisten. Denn offenbar war Ramelow sich sicher, dass über diese DKP-Zeitung mehr Freunde, Bekannte und Gesinnungsgenossen von seinem privaten Glück erfahren werden als über jede andere Publikation.

Das alles war einmal. Heute bescheinigt selbst Altbundespräsident Gauck dem thüringischen Ministerpräsidenten, „nicht als Radikaler aufgefallen“ zu sein. Das Bibelwort „Dein Glaube hat Dir geholfen“ bekommt da eine ganz neue Bedeutung. Oder um die Zeit nach Ramelows Papst-Audienz zu zitieren: Der Linke-Ministerpräsident „vermag seinen Glauben mit politischem Gewinn zu bewirtschaften.“ Da kann man nur Amen sagen.