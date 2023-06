Etwas ist faul im Sozialstaat Deutschland. Die Finanzierung von Pflege und Gesundheit läuft aus dem Ruder. Und das schon seit Jahren. Kein Land innerhalb der EU nämlich gibt derart viel Geld zur Bekämpfung von Krankheiten aus, ohne dabei das Wohlsein seiner Bürger nachhaltig zu stärken. Laut einer OECD-Erhebung von 2019 gibt man hierzulande zwar 11,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aus und erhält mit dieser Spitzenleistung die Ausgaben-Bronzemedaille, nur knapp hinter den Vereinigten Staaten (16,9%) und der Schweiz (12,2%), weckt mit dieser immensen Leistungsanstrengung aber dennoch keine Lebensgeister.

Zwar haben die hohe Aufwendungen bis heute den durchaus positiven Effekt, dass es hierzulande trotz aller berechtigten Klagen einen noch immer relativ niederschwelligen Zugang zur Versorgung gibt, sie führen aber nicht unbedingt automatisch schon zu einer besseren Qualität der Leistung. Im Gegenteil: In Sachen Kosteneffizienz ist Deutschland eher Mittelmaß. So geben etwa Frankreich, Schweden oder Spanien pro Kopf weit weniger für Gesundheitsleistungen aus, erzielen aber, gemessen an den durch Behandlung vermeidbaren Todesfällen, eine weit bessere Qualität.

Nun könnte man natürlich meinen, man müsste das Erfolgsrezept der europäischen Nachbarn einfach nur „nachkochen“, und die ewigen Debatten um die Erhöhung von Pflege- und Krankenversicherungsbeiträgen hätten ein Ende. Doch ganz so einfach ist es nicht. Schließlich hat jedes soziale Sicherungssystem seine ganz besonderen Tücken und lebt von einer spezifisch nationalen Geschichte sowie von miteinander streitenden Interessengruppen und konkurrierenden Werten. Kaum etwas scheint daher so kompliziert wie der internationale Vergleich von Systemen.

Deutschland steht bei der Steuer- und Abgabenbelastung an der Weltspitze der Industriestaaten

Und doch: Schaut man sich in der Welt um, so wird klar, dass Deutschland in Sachen Pflege- und Krankheitsvorsorge den Bogen überspannt hat: Wenn etwa Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) jüngst wieder einmal angekündigt hat, dass der Beitragssatz für die gesetzlichen Krankenversicherungen „leicht steigen müsse“ und ab dem 1. Juli für unzählige Beitragszahler auch in Sachen Pflegeversicherung neue Belastungen warten, dann ist das zwar längst politische Routine, doch bewegt sich diese mittlerweile auf einem Niveau, das vielen Bürgern die Puste nimmt.

Hatte nicht jüngst nämlich erst die OECD mitgeteilt, dass Deutschland bei der kombinierten Steuer- und Abgabenbelastung schon jetzt an der Weltspitze der Industriestaaten steht? Lediglich Belgien kommt demnach mit einer Belastung von 45,5 Prozent für Verheiratete (in Deutschland sind es 40,8 Prozent) und 53 Prozent für Alleinstehende (in Deutschland 47,8 Prozent) noch vor der Bundesrepublik auf Platz eins. Und jetzt also noch ein weiterer Beitragsschritt ...

Ganz klar: So kann es nicht weitergehen! Denn seit unter dem damaligen „Vater der Pflegeversicherung“, dem Staatssekretär im Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Karl Jung, die Einführung der Pflegeversicherung beschlossen wurde – schon damals ging es übrigens um die Entlastung anderer Versicherungen wie der Unfall- oder der Krankenversicherung –, kennt die Beitragsentwicklung nur einen Richtung: steil nach oben!

Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion vom 24. April stiegen die Beiträge zur Pflegeversicherung zwischen 2010 und 2022 von 21,5 Milliarden Euro auf mittlerweile 60,3 Milliarden Euro. Kurz: In gerade einmal zwölf Jahren hat sich der Beitrag verdreifacht. Und daran haben auch all die gut gemeinten gesetzlichen Nachbesserungen – vom Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz über das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz bis zum Pflegestärkungsgesetz und der Pflegereform von 2021 – nichts ändern können. Man muss also wahrlich kein Prophet sein, um dem nun beschlossenen Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz keine nachhaltige Wirkung beizumessen.

Endlich weg von der kostenintensiven „Reparaturmedizin“

Dafür nämlich ist die Lage längst viel zu ernst: Wer etwa wissen will, auf welchem Niveau sich die Pflege in Deutschland derzeit befindet, der möge sich nur einmal an die Corona-Krise zurückerinnern. Damals hat das mediale Interesse an den Hochrisikogruppen mit einem Mal einen Blick hinter den Spiegel der Wahrnehmung ermöglicht, der uns als Gesellschaft eigentlich die Schamesröte hätte ins Gesicht treiben müssen. Was sonst abstrakt hinter Leistungsstufen und Bewertungsmodulen verhandelt wird, das bekam mit einem Mal ein Gesicht – eines, das aufgrund von Personalmangel, psychischer Überlastung und ökonomischer Auszehrung nicht selten apathisch, schmerzverzerrt oder sekretverschmiert war.

Lauterbachs Reformen werden daran nichts ändern können. Im Gegenteil: Wenn nun ab 1. Juli kinderlose Beschäftigte 2,3 Prozent ihres Bruttoeinkommens für die Pflegeversicherung berappen müssen (aktuell sind es 1,875 Prozent) und besonders bei Rentnern tiefer in die oft schon löchrige Tasche gegriffen wird, dann stützt das pflegende Angehörige nur wenig, bringt aber immer mehr Bürger an ihre Belastungsgrenzen. Da hilft am Ende auch nicht die nun umgesetzte und vom Bundesverfassungsgericht einst geforderte stärkere Berücksichtigung des Erziehungsaufwands. Im Durchschnitt wird die Belastung pro Bürger um 0,35 Prozentpunkte steigen. Und das wird nicht das Ende der Debatte sein. Schließlich wird nach der Prognose zur Bevölkerungsentwicklung die Anzahl älterer und somit oft pflegebedürftiger Personen bis zum Jahr 2040 auf knapp 21,5 Millionen Menschen steigen.

Auf solche Zahlen kann es nur eine Antwort geben: Wir brauchen ein radikales Umdenken. Nicht irgendwann nach der Ära Lauterbach, sondern jetzt! Das deutsche Gesundheitssystem muss endlich weg von der kostenintensiven „Reparaturmedizin“ und hin zur weiteren Stärkung des Präventionsgedankens. Und auch in der Pflege wird man neue Wege beschreiten müssen. Eine reine Umlagenfinanzierung jedenfalls wird nicht die Antwort auf die immensen Herausforderungen der Zukunft sein. Diese Reform ist das Papier nicht wert.