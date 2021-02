Initiative Volksentscheid Berlin autofrei - Dokument des Irrsinns

Die Berliner „Initiative Volksentscheid Berlin autofrei“ hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das Autofahren in der Hauptstadt nur noch an 12 Tagen im Jahr zulassen will. Freiheit scheint für viele kein Grundrecht mehr zu sein, sondern ein Luxusgut.