In einem Land, in dem „Verantwortung“ großgeschrieben wird, nehmen dessen Entscheidungsträger erstaunlich wenig Rücksicht auf die gemeinsamen Interessen der EU – oder auch nur auf die eigenen! Zeitenwenden werden verkündet, Transformationen verheißen, Förderpakete ausgerufen, die Bilanz ist aber immer nur ein „Weiter so“. Anstatt einen positiven Beitrag zur Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu leisten, stellt Deutschland immer wieder das größte Hindernis dar.

Als ob die aberwitzigen Alleingänge in Sachen Migration und Energie nicht schon bizarr genug gewesen wären, geht mit dem wirtschaftlichen Niedergang auch das verloren, worauf Deutschlands Ansehen letzten Endes aufgebaut ist. Die Klatsche vom Verfassungsgericht ist die Krönung dessen, was im ampelregierten Deutschland als Problemlösung gilt: die Schaffung neuer, größerer Probleme.

Dümmste Energiepolitik? Danke für das Kompliment!

Seit das Wall Street Journal, die führende Finanzzeitung der Welt, im Jahr 2019 die deutsche Energiepolitik als die „dümmste“ der Welt bezeichnete, sind die wechselnden Bundesregierungen in immer neue Dimensionen energiepolitischer Dummheit vorgestoßen. Vielleicht haben die Deutschen das als Kompliment verstanden?

Denn dringend gebrauchte AKWs wurden just in dem Moment abgeschaltet, als die Gaslieferungen aus Russland ausfielen. Dann wollte der Minister für Klimaschutz, Robert Habeck, die unter der Inflation ächzenden Bürger zwingen, Wärmepumpen zu installieren. Um die durch die selbstverursachte Explosion der Energiepreise ausgelöste Abwanderung der Industrie zu stoppen, schlug derselbe Habeck – diesmal in seiner Funktion als Wirtschaftsminister – einen „Industriestrompreis“ vor, mit dem Privatkonsumenten zusammen mit kleineren und mittleren Unternehmen Subventionen für die Großkonzernen finanzieren sollten.

Hat zumindest der verfassungsrechtliche Rückschlag für den laufenden Haushalt im Ausland für Aufsehen gesorgt?

Auslandsberichterstattung über das Haushaltsfiasko

„Die am schlechtesten abschneidende große Volkswirtschaft steht auch vor einer Haushaltskrise. Der deutsche Regierungschef verspricht Abhilfe, aber wie?“. So lautete die Meldung von Associated Press, das amerikanische Pendant zur Deutschen Presseagentur, deren Meldungen von zahlreichen Tageszeitungen fast wortwörtlich übernommen werden, etwa von ABC oder der Los Angeles Times. Die New York Times nahm eine leichte Umformulierung vor: „Die Regierung kämpft mit der Bewältigung einer Haushaltskrise, die die Probleme in der ohnehin schon am schlechtesten abschneidenden großen entwickelten Volkswirtschaft der Welt noch zu verschärfen droht.“

Unter dem Titel „Germansplaining“, schreibt Tanit Koch für The New European, die britische Zeitung der Brexit-Remainer, über das „vernichtende Urteil des Gerichts“: „Die 16 rot gewandeten Richter (…) haben nicht nur ein 60-Milliarden-Euro-Loch in den Haushalt gerissen, sondern im Grunde das Fundament zerstört, auf dem die Dreiparteienkoalition vor zwei Jahren aufgebaut wurde. Autsch.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Financial Times beschreibt die Lage ebenfalls schonungslos: „Ein Kartenhaus: Das Gerichtsurteil hinterlässt Olaf Scholz’ Erbe in Scherben“. Der Berliner Bürochef der FT, Guy Chazan, erklärt im wöchentlichen Podcast der Zeitung: „Es ist furchtbar demütigend für Scholz, denn bevor er im Dezember 2021 Kanzler wurde, war er Finanzminister. Diesen Trick mit dem Umschichten von Notkrediten hat er im Grunde genommen als Finanzminister gemacht, bzw. er hatte die Idee dazu. Es war also ein totales Fiasko für Scholz persönlich. (…) Das Jahr 2024 wird bereits begonnen haben, bevor der Ausgabenplan tatsächlich verabschiedet wird. Das ist also ziemlich peinlich (…) Es gibt ein großes Fragezeichen hinter Deutschlands Geschäftsmodell.“

Mit den „umgeschichteten“ Corona-Krediten wollte die Ampel-Regierung die Schuldenbremse austricksen, um die grünen Vorhaben zu finanzieren. „Die deutsche Illusion, diese Pläne mit fiskalischer Sparsamkeit in Einklang bringen zu können, ist möglicherweise zu Ende“, so die spanische Tageszeitung El País. Und last but not least der Redaktionsbeitrag vom Wall Street Journal mit der Überschrift: „Deutschland sieht sich der grünen Steuerwahrheit gegenüber: Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass Berlin die Klimaneutralität auf ehrliche Weise finanzieren muss.“

Belehrungen zu fiskalpolitischer Disziplin

Die spanische Wirtschaftszeitung Cinco Dias spottet , dass beim „Musterbeispiel für höchste Tugendhaftigkeit auf dem Gebiet der Haushaltsdisziplin (…) die Sparsamkeit nicht nur nicht so vorbildlich war, wie sie schien, sondern dass es im vorbildlichen Deutschland Pfusch gab, der fast an Veruntreuung grenzte.“

Die südeuropäischen Protagonisten der damaligen Euro-Krise haben nicht vergessen, welche fiskalpolitischen Belehrungen sie damals vonseiten der Deutschen erhielten. Der europäische Ableger von Politico berichtete noch Anfang Oktober ausführlich über die von Scholz versprochene Abhilfe für die Industrie in Höhe von 200 Milliarden Euro, den „Doppelwumms“. „Vor zehn Jahren, als sich die Eurozone in der Krise befand, war Deutschland der Vorreiter in Sachen Sparmaßnahmen. Jetzt ist der Rest Europas wütend über Deutschlands hohe Ausgaben für Energiesubventionen (…). Es trägt kaum zum Abbau dieser wachsenden Spannungen bei, dass es Berlins fehlgeleitete Abhängigkeit von russischem Gas war, die die Energiekrise des Kontinents überhaupt erst ausgelöst hat.“

„Wenn die derzeitige Führung in Brüssel eine rechte Welle bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr vermeiden will, sollte sie damit beginnen, Berlin davon zu überzeugen, seine derzeitige selbstmörderische Wirtschaftspolitik aufzugeben“, schrieb Ralph Schollenhammer in UnHerd noch vor der jüngsten Haushaltskrise. Denn für die strukturellen Probleme im deutschen Wirtschaftsapparat kann das Bundesverfassungsgericht schließlich nichts. Wenn die wirtschaftliche Schwäche Deutschlands anhält oder zur neuen Normalität wird, wird sie den Rest der EU mit in den Abgrund reißen. Nicht nur das Ansehen Deutschlands in der Welt, sondern auch sein Selbstverständnis beruht auf seiner Wirtschaftskraft.

Auf Deutschland ist kein Verlass

Vor genau einem Jahr, im Dezember 2022, als Deutschland unter enormem Druck stand, die von der Ukraine seit Monaten geforderten Leopard-2-Kampfpanzer zu liefern, schrieb Kanzler Olaf Scholz einen Beitrag für Foreign Affairs, in dem er schwor, dass Deutschland danach strebe, „ein Garant europäischer Sicherheit zu werden, so wie es unsere Verbündeten von uns erwarten“. Bis heute dürften die Verbündeten sich fragen, wo die außenpolitische Zeitenwende in Deutschland geblieben ist.

Die Frage können sie sich aber sparen. Die vielbeschworene europäische Autonomie wird ein Wunschtraum bleiben. Deutschland ist nach wie vor nicht bereit, seine Rolle als wirtschaftlicher und militärischer Motor der EU zu akzeptieren und zu erfüllen, sprich. Verantwortung zu übernehmen, ein in der deutschen Sprache, besonders in politischen Debatten, großzügig benutzter Begriff, wenn man beim politischen Gegner Schamgefühle erwecken will. Ob sich die Ampel-Regierung für ihre Debakel schämt, muss einstweilen offen bleiben.