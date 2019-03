So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Er war gerade 14, als er sein erstes großes Ding gedreht hat. „Ich hab einen Penny-Markt überfallen“, sagt Ahmad Miri. Seine Beute: 40 000 D-Mark, vielleicht auch 50.000 D-Mark, so genau weiß er das nicht mehr. Nur, dass er sich von dem Geld coole Klamotten gekauft habe und in Autos herumgefahren sei. „Durften wir nicht, haben wir aber trotzdem gemacht.

Miri ist einer der bekanntesten Köpfe des berüchtigten Miri-Clans. Heute lebt er nach eigenen Worten „vom Sozialamt“. Und auf die Frage, ob er es verstehen könne, dass es Leute gäbe, die es wütend mache, dass da einer Hartz IV kassiere und einen neuen BMW fahre, grinst er nur und sagt: „Nein, das Auto gehört ja nicht mir.“ Es ist eine Szene aus der 30-minütigen Doku „Die Macht der Clans“. Es ist ein sehenswerter Film von Spiegel TV, denn er verrät etwas über das Selbstverständnis, mit dem die arabischen Großfamilien ihren Kiez regieren.

In Berlin, der Clan-Hauptstadt, geht inzwischen ein Fünftel der organisierten Kriminalität auf ihr Konto. Dass dazu auch immer häufiger spektakuläre Verbrechen wie der Raub der 100 Kilo schweren Goldmünze Big Maple Leaf aus dem Bode-Museum gehört, erklärt sich LKA-Chefermittler Dirk Jacob so: „Möglicherweise wird dadurch der Stand in der Familie aufgewertet.“ Das Verbrechen als Show? Tatsächlich ist die Grenze zwischen Gangster-Filmen wie „4 Blocks“ und der Realität fließend geworden. Die Doku erzählt davon, wie entschlossen Politik und Justiz die Clans jetzt bekämpfen. Wie schwer das ist, ahnt man, wenn ein vom Berliner Senat beauftragter Islamwissenschaftler das Ergebnis seiner Studie zur Mentalität der Clans zusammenfasst: „Das Verrückte ist: Die Clans glauben, sie tun das Richtige.“