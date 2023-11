Elvira Grözinger ist Literaturwissenschaftlerin, Publizistin und Übersetzerin. Ihre Eltern, polnische Juden, waren Überlebende der Schoa. Sie war persönliche Referentin des damaligen Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin für Jiddisch an der Universität Potsdam und anschließend bis zu ihrer Pensionierung Lehrbeauftragte für Jiddisch an der FU Berlin. Zu ihren Buchveröffentlichungen zählen „Die schöne Jüdin. Klischees, Mythen und Vorurteile über Juden in der Literatur“ (2003) und „Heinrich Heine. Deutscher Dichter, streitbarer Publizist, politischer Emigrant“ (2006).

Frau Grözinger, 2007 waren Sie Gründungsmitglied der deutschen Sektion der Scholars for Peace in the Middle East (SPME). Die Organisation wurde 2002 in den USA gegründet. Was ist ihre Zielsetzung?