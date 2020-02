Der Mann, der in Hanau erst neun Menschen und dann seine Mutter und sich selbst getötet hat, hat Stimmen gehört. Er hat sich verfolgt gefühlt. Ein Geheimdienst habe sich in seinem Kopf häuslich eingerichtet, und schon deshalb, schreibt er in einem wirren Bekennerbrief, habe er tun müssen, was er getan hat – nicht nur um sich selbst zu befreien, sondern auch Deutschland.

Der Massenmord als Akt der Wohltätigkeit. Man muss kein Psychologe sein, um zu dem Schluss zu kommen, dass dieser Mensch gestört sein muss – vermutlich sogar psychisch schwer krank. Experten haben dem Attentäter eine „paranoide Schizophrenie“ attestiert. Es ist eine Ferndiagnose, die nicht mehr überprüft werden kann. Tobias R. ist tot.

