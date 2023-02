Bei kaum einem Thema stehen sich FDP und Grüne so unversöhnlich gegenüber wie bei der Verkehrswende. Das zeigte sich einmal mehr in Anne Wills Sendung, die den Streit der beiden Koalitionspartner um die richtigen Maßnahmen aufgriff. Knapp 50 Millionen PKW gibt es in Deutschland, so viele wie nie zuvor. FDP und Grüne streiten angesichts dessen, ob der Ausbau von Autobahnen vereinfacht und beschleunigt werden oder ob die Ampel-Regierung den Ausbau des Schienennetzes priorisieren soll.

„Auto oder Bahn, Tempo oder Limit: Steckt die Verkehrswende im Stau?“, wollte Will von ihren Gästen wissen. Zu Gast waren Welt-Journalist Robin Alexander, Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang, FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr, CDU/CSU-Geschäftsführer Thorsten Frei sowie die Autorin, Podcasterin und Mobilitätsberaterin Katja Diehl.