Die Große Koalition sucht einen Weg aus der Krise. Während sich in der Union gleich mehrere Kandidaten für die Merkel-Nachfolge an der Parteispitze bewerben, will die SPD ihre Neuausrichtung durch ein Debattencamp vorantreiben. In welche Richtung entwickelt sich die CDU nach Merkels Verzicht auf den Parteivorsitz? Kann die SPD in der Regierung wieder an Profil gewinnen? Und schafft die Große Koalition einen Neuanfang?

Weitere Gäste der Sendung sind die SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles, der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) und die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch.

