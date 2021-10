Eines Tages kam ein Freund der Familie zu Besuch und brachte mir ein Spielzeug mit. Mein Vater sah es sich genau an, um sicherzustellen, dass es nicht in Deutschland hergestellt worden war. Dieses Spielzeug jedoch war tatsächlich „made in Germany“. Mein Vater schnaubte vor Wut und ging sogar zum Spielwarenladen, um dort seinem Ärger Luft zu machen. Die Wut auf Deutschland bestimmte sein Leben. Ich dagegen fand das Spielzeug großartig und wollte es einfach nur behalten. Das waren meine ersten Erlebnisse mit Blick auf Deutschland.