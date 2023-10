Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die Rundfunkkommission der Länder scheint bei ihrem jüngsten Treffen vor allem von einem gemeinsamen Wunsch angetrieben worden zu sein: nämlich die Kritik an der Höhe der Zwangsgebühren für die öffentlich-rechtlichen Sender oder zumindest das regelmäßige Aufflammen der Diskussion darüber möglichst einzudämmen. In dem (erstaunlicherweise exklusiven) Bericht der Frankfurter Allgemeinen über diese Sitzung ist jedenfalls von „konstruktiver Atmosphäre“ die Rede und auch davon, dass Kriterien für außertarifliche Gehälter diskutiert wurden. Werden nun die Millionen-Einnahmen der scheinselbständigen Super-Moderatoren mit ihren Produktionsfirmen, die ihnen vor allem zusätzliche „Gewinne“ aus dem Zwangsgebührentopf verschaffen, eingeschrumpft? Darauf dürfen die Gebührenzahler wohl eher nicht hoffen. Und auf eine Senkung des Zwangsbeitrags von derzeit 18,36 Euro im Monat schon gar nicht.

Der wichtigste Vorschlag, der von den Vertretern der Landesregierungen kommt, ist dagegen eine Art Entmächtigungsgesetz für ihre Legislativen. Die Landesparlamente sollen nämlich nicht mehr wie bisher alle vier Jahre über die Höhe des Zwangsbeitrags abstimmen dürfen. Stattdessen soll nach dem Willen der Regierungsvertreter die Gebührenkommission KEF einen „Gebührenkorridor“ bestimmen, in dessen Rahmen sich die Sender finanzieren müssen. „Solange dieser Korridor die Kosten der Auftragserfüllung deckt, müsste er nicht geändert werden“, heißt es in der FAZ. Man kann sich denken, an welchem Rand dieses Korridors sich die Sender bewegen werden.

Statt die Beiträge offen zu erhöhen, könnte die KEF künftig also diesen Korridor einfach erweitern. Das klingt zumindest freundlicher. Und vor lästigen Anfragen und öffentlicher Kritik von lästigen Landtagsabgeordneten bleiben die regierenden Medienpolitiker in der KEF auch verschont. Der Widerstand aus Sachsen-Anhalt gegen den ausufernden Gebührenhunger und auch die häufige Kritik am öffentlich-rechtlichen Programm, die von Ministerpräsident Reiner Haseloff und seinem Medienminister Rainer Robra immer wieder geäußert werden, geben immerhin einen Eindruck davon, was den Sendern blühen könnte, wenn sich in den Bundesländern die politischen Machtverhältnisse deutlich änderten.

Aus den Parlamenten, also aus den Augen der Öffentlichkeit und somit aus dem Sinn der potentiell erzürnten Beitragszahler, die schließlich auch Wähler sind! Das dürfte der eigentliche Zweck dieser Regelung sein, über die im Januar 2024 abschließend beraten werden soll, so dass Mitte nächsten Jahres gemeinsam mit anderen Änderungen ein neuer Medienstaatsvertrag der Länder unterschriftsreif sein könnte. Lange vor den Landtagswahlen im September in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, bei denen ein großer Stimmenzuwachs für die besonders ÖRR-feindliche AfD zu erwarten ist.

Dieser Vorschlag der Kommission, man muss das so deutlich sagen, ist nicht nur geprägt von einem antiparlamentarischen Geist, sondern kommt einer Verhöhnung der Zwangsgebührenzahler gleich. Die parlamentarische Kontrolle und Kritik der Höhe und Verwendung der Gebühren ist das einzige echte Gegengewicht gegen die staatlich gestützte Monopolstellung der Sender und ihrer zahlreichen Rentiers. Die Zwangsgebühr ist viel zu gewichtig (insgesamt zuletzt 8,42 Milliarden Euro im Jahr) und die Frage nach der Verwendung dieses Geldes so politisch bedeutsam angesichts der Meinungsmacht der Sender, dass unbedingt eine parlamentarische Kontrolle notwendig ist.

Man kann auch nicht oft genug den Vergleich mit den öffentlich-rechtlichen Systemen in Großbritannien oder Frankreich ziehen, die mit sehr viel weniger Einnahmen auskommen.