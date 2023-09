Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die bekanntesten Gesichter von ARD und ZDF sind meist keine festen Angestellten dieser öffentlich-rechtlichen, also durch Zwangsgebühren finanzierten Sender. Talkshows wie „Maischberger“, „Anne Will“ und „Hart aber fair“ werden nicht von der ARD produziert, sondern von Produktionsfirmen, die in der Regel im wesentlichen den Moderatoren gehören. Hinter jeder Sendung steht – seit zwei bis drei Jahrzehnten üblich – in der Regel ein „kompliziertes Geflecht aus diskreten Verträgen und detailreichen Absprachen“, wie das Portal Business Insider schreibt. Der eigentliche Sinn dieser Geflechte ist vor allem, hohe Geldzahlungen an die Moderatoren und ihre Mitarbeiter zu ermöglichen, die nicht an öffentlich-rechtliche Gehaltsstrukturen gebunden sind. Die Talkmaster können dadurch doppelt kassieren: einmal die direkten Gagen der Sender und dann noch die Gewinne ihrer Firmen.

Und diese Zahlungen sind im Gegensatz etwa zu den auch nicht gerade bescheidenen Vergütungen von Intendanten nicht öffentlich. Erst eine Recherche von Business Insider brachte jetzt Zahlungsbeträge der ARD für Moderatoren beziehungsweise deren Firmen an die Öffentlichkeit.