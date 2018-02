Die Sätze stammen von Christian Lindner. Er formulierte sie bei der Dreikönigskundgebung der FDP in Stuttgart. Sieben Wochen, nachdem er die Sondierungsverhandlungen für eine schwarz-grün-gelbe Regierungskoalition hatte platzen lassen. Die Gründe, die Lindner für den Gang seiner Partei in die Opposition anführte, also die Unvereinbarkeit liberaler Politik mit schwarzen und grünen Regierungsabsichten, wurden binnen Stunden umgedeutet: in Flucht vor der Verantwortung, in Angst davor, die Bundesrepublik mitzuregieren. Lindner habe sich aus dem Staub gemacht, war zu hören und zu lesen. Im „heute-journal“, dem Nachrichten-Hochamt des ZDF, wurde der FDP-Vorsitzende ob seiner Pflichtvergessenheit mit pfäffischer Strenge angeherrscht.