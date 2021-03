Ein weiterer gewichtiger Unterschied: Es ist sehr schwer abzuschätzen, was dereinst bleiben wird von den meisten Figuren, die die Wut gegen alles Fremde zum Geschäftsmodell erhoben haben. Bei Walter Wobmann lässt sich die Prognose hingegen schon heute wagen. In der Schweizer Bundesverfassung, im dritten Absatz des 72. Artikels wird noch in 50 Jahren stehen: „Der Bau von Minaretten ist verboten.“