In Brüssel, in Berlin, in Paris verhehlen die Regierenden nicht ihre Genugtuung: Die nationalpopulistische Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) ist abgewählt, die antieuropäischen und antideutschen Wahlkampftiraden ihres Vorsitzenden Jarosław Kaczyński haben bei der Mehrheit seiner Landsleute nicht gezündet. Somit ist auch die Gefahr eines Brüssel lähmenden EU-skeptischen Blocks um Polen und Ungarn erst einmal gebannt; er wäre ein großes Geschenk für Wladimir Putin. Die künftige Koalitionsregierung in Warschau, die der bisherige Oppositionsführer Donald Tusk bilden möchte, wird einen entschieden proeuropäischen Kurs fahren, somit die EU wie auch die Nato stärken.

Das Endergebnis bestätigt die Schätzungen vom Sonntagabend, deren Grundlage die Exit Polls, Befragungen von Wählern nach dem Urnengang, waren: Die PiS ist zwar mit 35,7 Prozent der Stimmen erneut stärkste Partei geworden, doch hat sie gegenüber den letzten Wahlen von 2019 acht Punkte eingebüßt. Das von Tusk geführte Wahlbündnis Bürgerkoalition (KO) erreichte 30,7 Prozent. Die Führer des Blocks Dritter Weg (14,4 %) und der Neuen Linken (8,6 %) haben sich bereits im Wahlkampf auf eine Koalition mit Tusk festgelegt, zusammen verfügen die drei Gruppierungen über eine solide Mehrheit im Sejm, nämlich 250 der 460 Sitze. Die nationalistische, aber wirtschaftspolitisch liberale Konföderation, die als möglicher Juniorpartner in einer Koalition mit der PiS gehandelt worden war, landete weit abgeschlagen bei 7,2 Prozent.

Bei den gleichzeitig abgehaltenen Wahlen zum Senat, dem Oberhaus des Parlaments, das allen Gesetzesprojekten zustimmen muss, traten die drei künftigen Koalitionspartner sogar mit einer gemeinsamen Liste an und stellen nun 66 der 100 Senatoren. Den Wahltriumph der bisherigen Opposition macht das Scheitern des Referendums komplett, mit dem die PiS sich parallel zu den Parlamentswahlen eine Bestätigung für ihren euroskeptischen und fremdenfeindlichen Kurs erhofft hatte: 60 Prozent der Wähler verweigerten die Annahme des Blattes mit den vier Fragen dazu, die erforderliche Frequenz von 50 Prozent bei einem Referendum wurde also deutlich verfehlt. Dafür wurde bei der allgemeinen Wahlbeteiligung mit 74,2 Prozent ein neuer Rekord im demokratischen Polen erreicht.

Mehr als 80 Prozent der Polen befürworten die Mitgliedschaft in der EU

Besonders hoch war der Andrang auf die Wahllokale in den westlichen und nördlichen Regionen, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zum Deutschen Reich gehört hatten. Hier lagen durchweg Kandidaten der Opposition deutlich vorn. In diesen Regionen konnten die Parolen Kaczyńskis von der deutschen Gefahr nicht verfangen, denn die Menschen dort haben vielfältige Kontakte zu den Deutschen von heute: Tourismus, grenzüberschreitende Zusammenarbeit entlang von Oder und Neiße, Geschäftsbeziehungen – die Bundesrepublik ist mit riesigem Abstand der größte Außenhandelspartner Polens.

Ebenso lag dem Konzept Kacyzńskis, aus einem Dauerkonflikt mit den EU-Institutionen in Brüssel politisches Kapital zu schlagen, ein strategischer Denkfehler zugrunde, denn mehr als 80 Prozent der Polen befürworten die Mitgliedschaft in der EU. Dass ein Teil der PiS-nahen Presse vom Polexit, dem Austritt Polens aus der EU, fabulierte, hat der Partei nun enorm geschadet. Hinzu kommt, dass Umfragen zufolge die große Mehrheit der Polen der PiS die Schuld am Konflikt mit Brüssel um die Demontage des polnischen Rechtssystems gibt, weswegen die Europäische Union Milliarden an Zuschüssen für Polen blockiert hat. Tusk, dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Rats, wird zugetraut, diese Blockade zu lösen.

Ein weiterer fundamentaler Fehler der PiS-Wahlkampfstrategen war es, die Kampagne ganz auf Kaczyński und Premierminister Mateusz Morawiecki zuzuschneiden. Bei den Kampagnen vor den Wahlen 2015 und 2019, die mit eindeutigen Siegen der PiS endeten, war Kaczyński völlig abgetaucht, weil er die Liste der unbeliebtesten Politiker seit langem anführt. Nun aber machte er die große Tour durch die Provinz, wirkte dabei zunehmend abgekämpft, und es unterliefen ihm immer wieder Schnitzer, die die Opposition sofort aufgriff, etwa verlor er gleich mehrmals die Orientierung, in welcher Stadt er gerade auftrat.

Die Inflation ist doppelt so hoch wie in der Eurozone

Vor allem aber verfingen die Parolen von der soliden Wirtschaftspolitik, die nur Morawiecki garantieren könne, in keiner Weise: Die polnischen Verbraucher erlebten eine beispiellose Teuerungswelle bei allen Konsumgütern, überdies ist die Inflation doppelt so hoch wie in der Eurozone. Die Realeinkommen sind also in den vergangenen Jahren gesunken, die Erfolgspropaganda des von der PiS kontrollierten Staatsenders TVP erinnerte immer mehr Wähler an die Zeiten der Volksrepublik Polen. Morawiecki, ein früherer Bankmanager, wurde in Karikaturen als Pinocchio mit langer Nase dargestellt. Überdies deckte die linksliberale Gazeta Wyborcza auf, dass er und seine Frau mit Immobiliengeschäften zu Multimillionären geworden sind, was seine Botschaft, für die „kleinen Leute“ einzutreten, gänzlich unglaubwürdig machte.

Zu den Wahlverlierern gehört auch der nationalkonservative Flügel der polnischen Bischofskonferenz, dessen Vertreter unverhohlen für die PiS Werbung machten; auch viele Gemeindepfarrer taten dies. Doch wegen zahlreicher Skandale um die Vertuschung pädophiler Straftaten sowie um die gesetzwidrige Subventionierung kirchlicher Institutionen aus öffentlichen Mitteln hat das Ansehen der Kirche in Polen einen Tiefpunkt erreicht, nur noch ein Viertel der nominell Gläubigen geht jeden Sonntag in die Kirche.

2015 hatte die PiS die absolute Mehrheit erreicht, weil sie sich als Anti-Establishment präsentierte. Hinzu kam, dass Tusk im Jahr zuvor seinen Posten als Premierminister überraschend aufgegeben hatte, um EU-Ratspräsident in Brüssel zu werden, ohne zuvor seine Nachfolge an der Spitze der Regierung und seiner Partei geregelt zu haben. Von den Diadochenkämpfen profitierte die PiS.

Fast alle bisherigen Nichtwähler haben gegen die PiS gestimmt

Doch nach acht Jahren an der Macht gilt auch die PiS in der jungen Generation als Establishment, dessen Vertreter nicht nur arrogant auftreten, sondern sich überdies hemmungslos bereichern. Noch nie gab es im demokratischen Polen dieses Ausmaß an Nepotismus und an Finanzskandalen. Hier sehen Wahlanalytiker den Hauptgrund für die hohe Wahlbeteiligung: Nach den ersten Analysen haben fast alle bisherigen Nichtwähler nun gegen die PiS gestimmt, bei den Erstwählern blieb sie unter zehn Prozent. Das negative Bild vervollständigten Berichte in der oppositionellen Presse über die Intrigen innerhalb der PiS-Führung um die Nachfolge des gesundheitlich stark angeschlagenen 74-jährigen Kaczyński. Manche Kommentatoren sagen sogar einen Zerfall der PiS nach dem Abtritt Kaczyńskis voraus.

Obwohl das Wahlergebnis und Koalitionsaussagen eindeutig sind, wird in Warschau erwartet, dass der blasse Staatspräsident Andrzej Duda, der ja selbst ein PiS-Mann ist, erst einmal Morawiecki den Auftrag zur Kabinettsbildung erteilt. Die PiS und ihre Gefolgsleute in sämtlichen staatlichen Institutionen und Betrieben gewännen auf diese Weise Zeit, sich selbst noch einmal lukrative Aufträge zuzuschanzen und untereinander Posten zu verteilen, aus denen sie von der neuen Regierung nur mit Mühe entfernt werden können.

Auch könnte die Zeit genutzt werden, belastende Dokumente zu vernichten. Es wäre ein Déjà-Vu: Als die PiS 2007 nach zwei Jahren abgewählt wurde, zerstörte Justizminister Zbigniew Ziobro mit Axtschlägen sogar seinen Dienstlaptop, den er eigentlich seinem Nachfolger hätte übergeben müssen. Wegen anderer zahlreicher Rechtsbrüche wurden anschließend mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet. Sie wurden alle eingestellt, als die PiS 2015 an die Macht zurückkehrte, Ziobro wurde erneut Justizminister und Generalstaatsanwalt. Tusk hat im Wahlkampf angekündigt, Leute wie Ziobro für ihre schwerwiegenden Rechtsbrüche im Amt zur Verantwortung zu ziehen. Doch auch PiS-kritische Rechtsprofessoren haben Zweifel, ob dies so einfach gelingen kann.