In Märkten kommuniziert die Zukunft mit der Gegenwart. Nicht allein Optionen oder Futures sind dabei preisliche Hebel, die die Zeitläufte miteinander verbinden, sondern auch Verschmutzungsrechte in Form des Zertifikatehandels. Bisher gelten in den verschiedenen Ländern der EU unterschiedliche Preisausgestaltungen, was die CO2-Emissionen anbelangt. So verlangt das Heimatland von Greta Thunberg, Schweden, inzwischen über 100 Euro für eine Tonne CO2, Polen hingegen liegt bei weit unter 10 Euro.

Die Internetplattform Euractiv, ein Nachrichtenportal für europäische Themen, hat sich der Thematik CO2-Bepreisung kontinuierlich gewidmet. Bisher sind derlei Berichte unter dem Radar öffentlicher Wahrnehmung geflogen. 2022 wurde mit kritischem Unterton angemerkt, dass Polen sich dem Konzept der Emissionssteuer auf Kohlenstoffdioxid gegenüber so weit verweigere, wie möglich, nicht zuletzt beim Heizen, sondern auch in der Industrie. Miele baut mutmaßlich nicht zuletzt aufgrund der praktisch nicht vorhandenen Umweltabgabe ein neues Werk im östlichen Nachbarland, während das Unternehmen prominent in Deutschland mit dem Thema Klimaneutralität Werbung treibt.