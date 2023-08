Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, ist tot. Er starb an einer tödlichen Dosis Selbstüberschätzung. Ihm unterliefen drei Fehler. Erstens hielt er sich für einen kompetenten Befehlshaber. Zweitens unternahm er einen Putschversuch gegen einen ehemaligen KGB-Mann, der in Paranoia geschult ist. Sein letzter Fehler war, dass er bei allen Versuchen scheiterte. Streitigkeiten darüber, wer ihn getötet hat und wie er gestorben ist, sind unvermeidlich. Seit Prigoschins gescheitertem Putschversuch war so viel Zeit vergangen, dass die Schlussfolgerung nahe lag, der russische Präsident Wladimir Putin habe beschlossen, ihn am Leben zu lassen – und es wurden seltsame Theorien aufgestellt, um dies zu untermauern. Meine Lieblingstheorie war, dass Prigoschin und Putin bei der Inszenierung des Putsches zusammengearbeitet hatten. Die Theorie ist nie so weit gediehen, dass sie erklärt hätte, warum Putin einen Putsch gegen sich selbst organisieren sollte, aber die offensichtliche Antwort – dass der scheinbare Putsch einfach nur ein Putsch war – klang offenbar zu langweilig.

Eine frühe Theorie zu Prigoschins Tod lautete, dass eine Boden-Luft-Rakete sein Flugzeug zum Absturz brachte. Die ungewisse Herkunft dieser Rakete könnte es Putin ermöglichen, den Verdacht zu entkräften, dass er die Tötung organisiert hat, und, was noch wichtiger ist, zu signalisieren, dass er sich immer noch Sorgen wegen Prigoschin macht. Wahrscheinlicher ist, dass eine Bombe im Flugzeug platziert wurde, während es sich auf der Rollbahn befand, um Moskau zu verlassen.

Die Raketentheorie eröffnet jedoch die Möglichkeit, die Schuld den Amerikanern oder den Ukrainern zuzuschieben. Das Problem bei dieser Theorie ist, dass Prigoschin für die Amerikaner lebend mehr wert war als tot. Prigoschin versetzte Putin in Angst und Schrecken, indem er einen Putsch inszenierte, der sich bis auf 190 Kilometer an Moskau heranbewegte. Prigoschin war Putins Caterer und Freund. Er war wahrscheinlich bei vielen Abendessen und anderen gesellschaftlichen Ereignissen anwesend, bei denen Dinge geschahen, die Putin lieber vergessen würde und die Putins Feinde zu schätzen wüssten. Seine weitere Existenz könnte Russen und andere glauben lassen, dass Putin seine Entschlossenheit verloren hat – und das zu einer Zeit, in der es sich der russische Präsident nicht leisten kann, Zweifel aufkommen zu lassen. Ein lebender Prigoschin war Putins Albtraum und ein amerikanischer und ukrainischer Traum.

Mehr zum Thema:

Es stellt sich auch die Frage, warum Putin so lange damit gewartet hat, Prigoschin zu töten. Ich denke, es lag daran, dass nach dem Staatsstreich Fragen nach Putins Kompetenz und Kontrolle aufgetaucht wären. Putin wollte nicht, dass die Ereignisse als Beinahe-Erfolg erscheinen. Das hätte nachdenkliche Männer und Frauen dazu veranlassen können, ihre eigenen Chancen zu berechnen. Eine überstürzte Tötung Prigoschins würde nach Angst riechen. Ihn frei herumlaufen zu lassen (und dabei jeden seiner Atemzüge zu überwachen), ließ die Möglichkeit aufkommen, dass Putin den Staatsstreich irgendwie autorisiert oder zumindest gewollt hatte, und zeigte, dass Putin ihn nicht fürchtete. Die lange Wartezeit minimierte die Prigoschin-Legende und ermöglichte es Putin, vorsichtig schmerzhafte Gespräche mit Prigoschins ehemaligen Mitarbeitern und anderen faszinierenden Menschen zu führen, die ihre Wachsamkeit vernachlässigen könnten, da Prigoschin noch am Leben war.

Warum die Wagner-Gruppe so wichtig werden konnte

Die letzte und interessanteste Frage ist, wie und warum ein ehemaliger Caterer Putins Chef einer paramilitärischen Truppe wurde. Die Vereinigten Staaten setzen private Truppen wie Blackwater ein, aber sie sind nie auf dem Niveau von Wagner. Sie operieren auch nicht aus eigener Kraft, wie auch immer es aussehen mag. Amerikanische private Militärfirmen besetzen die weniger wichtigen Stellen. Wagner war selbst eine bedeutende militärische Kraft – was für eine Großmacht wie Russland sehr ungewöhnlich ist. Die Gruppe wurde in verschiedenen kleineren Konflikten eingesetzt, wenn Russland nicht seine Hauptstreitkräfte entsenden wollte, aber nach Beginn des Ukraine-Krieges konzentrierte Putin sie in Russland und dann in der Ukraine.

Ich denke, der Grund war, dass Putin seinem eigenen Generalstab nicht traute. Der Beginn des Krieges, bei dem die Panzer ohne Rücksicht auf die Logistik, etwa den Treibstoff, aufmarschierten, hat seine Besorgnis noch verstärkt. Das Problem war so eklatant, dass Kiew selbst nach Beginn der Invasion glauben konnte, der Angriff aus dem Norden sei nur ein Ablenkungsmanöver, und die Hauptanstrengungen würden woanders stattfinden. Doch das russische Militär griff an und wurde sofort festgenagelt. Die russische Armee versuchte ständig, militärisch unbedeutende Städte einzunehmen, anstatt zu versuchen, die gegnerischen Streitkräfte zu zerschlagen. Den Ukrainern wurde überraschend viel Handlungsfreiheit gelassen.

Putins großer Fehler

Diese frühe Leistung zwang Putin zu einer Entscheidung: Rückzug, Weiterführung des Generalstabs oder Einsatz der Wagner-Gruppe, die unkonventionell, aber rücksichtslos und besser war als das, was er hatte. An dieser Stelle machte Putin seinen großen Fehler. Er ließ die reguläre Armee auf dem Schlachtfeld und setzte gleichzeitig die Wagner-Gruppe ein. Im Grunde hatte er zwei Armeen unter verschiedenen und konkurrierenden Kommandos. Wagner legte es außerdem darauf an, die Kontrolle über die Städte zu erlangen, anstatt zu versuchen, die ukrainische Armee zu vernichten. Zwangsläufig konkurrierten die reguläre Armee und Wagner miteinander um Einsätze und Nachschub. Vor allem Artilleriegeschosse waren in zunehmend hässlichen und öffentlichen Auseinandersetzungen umstritten, sehr zur Freude der Feinde Russlands.

Putin erkannte nicht, was er in Gang gesetzt hatte, und griff nicht entschlossen ein. Es war Prigoschin, der zu weit ging und den Generalstab und damit auch Putin kritisierte. Als der Kreml schließlich versuchte, ihn aus dem Spiel zu nehmen, ging Prigoschin dazu über, den Generalstab auszuschalten und die Kontrolle zu übernehmen. Die Unbeholfenheit seines Putsches zeigt, dass er keine Probleme gelöst hätte. Tatsache ist, dass der Krieg nach Ansicht der Russen geführt werden muss, um strategische Tiefe zu gewinnen. Das Problem war, dass das russische Oberkommando die Armee nicht auf den Krieg vorbereitet hatte, weil Putin – ein Geheimdienstler – die Logik des Krieges nicht verstand, das notwendige Material nicht bereitstellte oder nicht bereitstellen konnte und es an kompetenten Befehlshabern fehlte.

Ich habe einmal einen Leitgedanken gehört: „Lass niemals ein Geheimdienstgenie einen Krieg führen.“ Ich weiß nicht, ob Putin ein Genie ist, aber er hat den Krieg geführt, als ob er glaubte, er sei es. Er selbst hat das Chaos überlebt und den Kerl, der im Krieg gekämpft hat, getötet, wenn auch schlecht.

In Kooperation mit