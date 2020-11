So erreichen Sie Nils Heisterhagen:

Die größte Niederlage bei der US-Wahl haben mal wieder die Demoskopen errungen. Sie lagen wieder so falsch, wie man nur falsch liegen kann. Konstant haben sie uns in fast allen wichtigen Swing States einen soliden Vorsprung von Joe Biden erklärt und auch einen soliden Vorsprung in eigentlich allen Wählergruppen.

Überall erzählte man sich, dass Donald Trump nur die Wahl gewinnen könne, wenn er vor allem das „weiße“ Amerika noch einmal mobilisiere, bevor es demografisch in den nächsten Jahren ohnehin zur Minderheit werde. Man sah Trump auch tatsächlich nervös werden, weil er hektisch die weißen „Seniors“ und die weißen „suburban women“ umwarb.

