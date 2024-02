Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA.

Joe Biden will für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus bleiben. Doch sein Alter könnte ihm einen Strich durch die Karriereplanung machen – vor allem nach dem kürzlich veröffentlichten Bericht von Sonderermittler Robert Hur. Dieser hat sich mit Bidens Umgang mit Geheimdokumenten beschäftigt und berichtete, dass der Präsident sich anscheinend nicht mehr an den genauen Zeitraum seiner Amtszeit als Vizepräsident erinnern konnte und Schwierigkeiten hatte, das Jahr zu nennen, in dem sein Sohn Beau Biden verstarb. Außerdem soll Bidens Erinnerungsvermögen bei Befragungen durch Hur im vergangenen Jahr und bei einem aufgezeichneten Gespräch mit einem Ghostwriter im Jahr 2017 erheblich eingeschränkt gewesen sein.

Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund dessen und weiterer Punkte eine Anklage gegen Biden wegen falscher Handhabung von Regierungsakten nicht gerechtfertigt sei. Laut Politico wurde dies auch damit begründet, dass die Geschworenen mit Biden, der als „wohlmeinender älterer Mann mit schlechtem Gedächtnis“ beschrieben wurde, sympathisieren würden.