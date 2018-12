Diesen Migrationspakt hätte es in dieser Form ohne das Engagement der deutschen Bundesregierung nicht gegeben. Insofern wäre alles andere als eine Reise der Kanzlerin nach Marrakesch, wo der UN-Migrationspakt am vergangenen Montag von 164 Staaten per Akklamation verabschiedet wurde, eine große Überraschung gewesen. So wie es auch zu erwarten war, dass die meisten anderen Länder nicht ihre Regierungschefs, sondern nachgeordnete Beamte entsandten. Was in Deutschland Chefsache ist, ist andernorts ein Verwaltungsakt – oder, wie in Österreich oder der Schweiz oder Israel, ein Grund zur Distanznahme. Merkel hielt dann in Marrakesch eine seltsame Rede, gemischt aus begrifflicher Hilflosigkeit, persönlichem Pathos und planetarischem Ehrgeiz.

Migration als „Schicksal“? Was meint eigentlich Migration, wie sie der Pakt international gewährleisten will? Laut Merkel liegt Migration dann vor, wenn ein Mensch „von einem Land in ein anderes kommt“. Die Zwecke und Gründe des Ortswechsels sind unerheblich. Offenbar gibt es ein faktisches Menschenrecht auf Migration, denn Migration „ist etwas, was ganz natürlich immer wieder vorkommt“. Hätte es also Sinn, wäre es überhaupt möglich, einen solchen naturwüchsigen Vorgang zu verhindern? Wer hat den Baum schrumpfen, die Berge verschwinden gesehen? Auf solche Vergleiche zielt Merkels Rede vom Natürlichen ab. Migration gehört für die Kanzlerin zum Menschsein wie das Atmen, Trinken, Essen.

