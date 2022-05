Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Wut, ja blanker Hass auf die Russen hat sich bei den Ukrainern seit dem 24. Februar angestaut, und mit jeder Nachricht über Vergewaltigungen durch russische Soldaten, Morde an Zivilisten und Raketenangriffe auf zivile Gebäude wächst er. Die meisten Ukrainer haben es aufgegeben, mit Verwandten, Bekannten und ehemaligen Schulfreunden in Russland über den Krieg zu diskutieren. „Wir erzählen ihnen, wie bei uns die Bomben der Russen fallen, und sie sagen uns, das könne nicht sein“, erzählt Sascha Ende März, ein Kiewer in seinen Mittsechzigern, der mit seiner Frau Karina seinen Wohnblock in Kiew verlassen hat, nachdem im Nachbarhaus eine Granate eingeschlagen war. Seitdem wohnen sie im Wochenendhaus an der südlichen Ausfahrt der ukrainischen Hauptstadt.

Im Küchenschrank steht noch ein Kaffeebecher mit der Aufschrift „Moskau“ und einer Abbildung des Kreml, den der langjährige russische Freund ihnen einst geschenkt hat. „Den kann ich eigentlich nicht mehr benutzen. Aber man muss sich vorstellen, dass man das Blut derer trinkt, die da im Kreml sitzen, dann geht es“, sagt Karina. Beide sind russischsprachig, groß geworden in der Sowjetunion, der sie keine Träne hinterherweinen. Aber Hass auf die Russen verspürten sie nicht. Bis jetzt.