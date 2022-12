Aber auch in Europa wird darüber inzwischen offen diskutiert: „Russlands unausweichlichen Kollaps“ beschreiben vor einigen Wochen die ehemalige polnische Außenministerin Anna Fotyga von der Kaczynski-Partei PiS und Batu Kutelia, ehemals stellvertretender Sekretär des georgischen Nationalen Sicherheitsrats, in einem gemeinsamen Beitrag auf Euractiv. Auch in Frankreich befasste sich vor einigen Tagen die Denkfabrik „Institut Montaigne“ mit „The Fall of Russia“. Gemeinsam haben die meisten Texte, dass sie davon ausgehen, dass die Belastungen durch den Ukraine-Krieg früher oder später den Zusammenbruch des Putin-Regimes und die Auflösung des russischen Staates zur Folge haben werden.