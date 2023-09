Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Wochenende bekannt gegeben, dass er seinen Verteidigungsminister durch einen neuen ersetzt habe – was angesichts der Erschöpfung, die der Minister seit der russischen Invasion (und auch schon davor) erlitten haben muss, nicht überrascht. Dennoch hat dieser Schritt weniger mit der Sorge Selenskyjs um seinen Verteidigungsminister zu tun als vielmehr mit der Tatsache, dass die Ukraine eine kritische Phase des Krieges erreicht hat.

Sie ist sogar so kritisch, dass sich eine Gruppe hochrangiger US-Generäle mit ukrainischen Generälen an der polnischen Grenze traf. Das Treffen fand dort statt, um die Behauptung zu untermauern, dass die US-Streitkräfte nicht in der Ukraine selbst aktiv sind – was sowohl richtig als auch falsch ist. Die US-Streitkräfte sind tatsächlich nicht in der Ukraine unterwegs, aber sie haben großzügig logistische Unterstützung und strategische Beratung geleistet. In Verbindung mit der Ablösung des Verteidigungsministers lautete die Botschaft der Vereinigten Staaten, dass die ukrainische Strategie scheitern würde und deshalb eine neue Strategie zur Anwendung kommen müsse. Offensichtlich hat Selenskyj gut zugehört.

Ein hohes Maß an Freiheit und Flexibilität

Die Strategie der Ukraine war brillant, vor allem in der Anfangsphase des Krieges. Anstatt zu versuchen, den russischen Vormarsch mit konzentrierten Kräften abzuwehren, die Russland relativ leicht hätte zerstören können, verteilten die Ukrainer ihre Streitkräfte in kleine Einheiten, denen jeweils ein hohes Maß an Freiheit und Flexibilität gewährt wurde. Es ging darum, sich auf die taktische Ebene zu konzentrieren, anstatt eine einzige, integrierte und zentral befehligte Truppe aufzustellen.

Dies wurde Russland bei seiner ersten Invasionswelle zum Verhängnis. Eine massierte Streitmacht, die von viel kleineren Kräften angegriffen und langsam zermürbt wurde, machte es Russland unmöglich, die ukrainische Armee so schnell zu vernichten, wie es beabsichtigt gewesen war. Die Kompetenz der Armee und ihre Vertrautheit mit dem Terrain, in dem sie kämpfte, ermöglichte es kleinen ukrainischen Trupps, die russischen Verbände zu lokalisieren und anzugreifen – um dann wieder wie ein Phantom zu verschwinden.

Die Hoffnung war, dass eine entmutigte Führung im Kreml den gesamten Feldzug einfach überdenken würde. Das geschah jedoch nicht; stattdessen versuchte die russische Armee ein Jahr lang, Städte einzunehmen, anstatt die ukrainische Armee zu vernichten. So ungewiss die Strategie auch war, sie spielte Russlands Stärken in Form von massierten Truppen und Artillerie aus. Und sie hatte den zusätzlichen Vorteil, dass sie theoretisch die ukrainische Moral zersetzte. Doch angesichts der Art und Weise, wie die Wagner-Söldnertruppe den Feldzug durchführte, dauerte die Eroberung der Städte zu lange, und der mögliche psychologische Effekt verpuffte schnell.

Da Wagner nun außer Gefecht gesetzt ist, hat der russische Generalstab die Kontrolle übernommen und eine besonders solide, wenn auch phantasielose Strategie ausgearbeitet: Indem Russland zu seiner früheren Strategie zurückkehrt, sammelt es Kräfte, um die ukrainische Armee zum Kampf zu zwingen (und diesen zumindest der Theorie nach zu verlieren). Moskau weiß jetzt, in welchem Umfang die Ukraine kämpfen wird, und es kennt das Wesen der ukrainischen Strategie. Die Chancen für einen russischen Sieg sind daher in gewissem Maße höher als zuvor.

Streitkräfte zu einem mächtigen Vorstoß bündeln

Die US-Generäle glaubten, die Dinge klarer zu erkennen. Für sie ist die Zeit der diffusen Verteidigung gegen massive russische Kräfte vorbei. Die ukrainische Armee ist jetzt durchtrainiert, ausgerüstet und erfahren im Umgang mit Waffen, die für die nächste Phase des Krieges geeignet sind. Die Amerikaner gehen offenbar davon aus, dass die Ukraine besiegt wird, wenn sie ihre Strategie nicht ändert.

Washington plädiert deshalb dafür, die Streitkräfte zu einem oder zwei mächtigen Vorstößen zu bündeln, um eine effektive Streitmacht zu bilden. Da die USA Zugang zu Artillerie, Drohnen sowie zu hervorragenden Aufklärungsdaten haben und über eine kampferprobte Truppe verfügen, ist es an der Zeit, die russische Offensive zu durchbrechen, Lücken zu schließen und die russische Logistik zu bedrohen.

Änderung des Kampfansatzes

Meines Erachtens steckt in diesem Schritt ein kleines, aber offensichtliches Element der Verzweiflung. Die Ukraine ist noch nicht geschlagen, und obwohl beide Seiten müde sind, verteidigt die eine ihr Heimatland, was ihr einen Vorteil verschaffen könnte. Ich fühle mich an den Vietnamkrieg erinnert, wo man den Vietnamesen beibringen wollte, wie die Amerikaner zu kämpfen, das heißt, sich zu sammeln und zu bewegen. Aber die Vietnamesen waren nicht so kampfeslustig, wie es die Ukrainer offensichtlich sind.

Ich habe keine Ahnung, wie die Stimmung bei dem Treffen an der polnisch-ukrainischen Grenze war. Es ist kaum zu glauben, aber die Amerikaner widersetzen sich nicht grundsätzlich anderen Beteiligten. Wahrscheinlicher ist, dass sie nicht informiert werden mussten, um zu wissen, wie sie sich verhalten sollten. Obwohl ich keine genaue Kenntnis über die spezifische Lage vor Ort habe, gehe ich davon aus, dass eine Änderung des Kampfansatzes erforderlich ist. Und ich nehme an, dass der neue ukrainische Verteidigungsminister das auch tut.

