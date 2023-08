So erreichen Sie Rüdiger Lüdeking:

Botschafter a.D. Rüdiger Lüdeking war während seiner Zeit im Auswärtigen Dienst (1980 - 2018) in verschiedenen Verwendungen, u.a. als stv. Beauftragter der Bundesregierung für Abrüstung und Rüstungskontrolle und Botschafter bei der OSZE, mit Fragen der Sicherheits- und Rüstungskontrollpolitik intensiv befasst.

Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Die Niederlande und Dänemark haben die Lieferung von F 16 Kampfjets an die Ukraine angekündigt. Damit sollen erstmals von der Ukraine seit langem gewünschte Kampfflugzeuge westlicher Bauart geliefert werden, was von Präsident Selenskij bei seinem gestrigen Besuch in Kopenhagen als Durchbruch begrüßt worden. Dieser mache die Ukraine „unbesiegbar“.

Die Vorgänge erinnern sehr an die Debatte vom Jahresbeginn zur Lieferung von Kampfpanzern, die als unverzichtbar für die ukrainische Frühjahrsoffensive angesehen wurden. Inzwischen haben sich diese Lieferungen nicht als der „Game-Changer“ erwiesen, für den sie von den Befürwortern immer angepriesen wurden. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass nach einigem Zögern die Lieferungen deutscher Leopard-Panzer den weitaus größten Teil der Panzer aus westlicher Produktion ausmachten, während einige der Bündnispartner, die zuvor lautstark die Lieferung gefordert hatten, sich dann aber auffällig zurückhielten.