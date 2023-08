Vor anderthalb Monaten, unmittelbar nach dem versuchten Staatsstreich von Wagner, schien in Moskau Chaos zu herrschen, und die Zukunft von Präsident Wladimir Putin stand in Frage. Es gab Anzeichen für eine gewisse Bewegung in Richtung auf Verhandlungen in diesem Krieg. Einige dieser Kontakte waren öffentlich. Der Direktor der CIA führte während eines Besuchs in der Ukraine ein längeres Telefongespräch mit dem Leiter des russischen Geheimdienstes. Was dabei besprochen wurde, ist nicht bekannt, aber es ist unwahrscheinlich, dass die beiden Geheimdienstchefs ohne vorherige Gespräche auf niedrigeren Ebenen miteinander gesprochen haben. Angesichts des Charakters dieses Krieges ist es unwahrscheinlich, dass der Kontakt zwischen Russland und den Vereinigten Staaten, wie trivial und ineffektiv er auch sein mag, nicht die ganze Zeit über stattfand.

Der Krieg schien zwei Grenzen zu haben. Die Vereinigten Staaten würden keine nennenswerten Kräfte in der Ukraine einsetzen oder auf russische Streitkräfte schießen. Die Russen würden ukrainische Truppen angreifen, nicht aber amerikanische Nachschublager in Polen. Dies bedeutete, dass der Krieg die russischen und amerikanischen Streitkräfte nicht direkt gegeneinander ausspielen würde, womit die seit 1945 bestehende Übereinkunft, die überwiegend, aber nicht absolut eingehalten wurde, fortgesetzt würde. Die strategischen Kämpfe würden zwischen der Ukraine, die von den USA versorgt wird, und Russland stattfinden. Diese Vereinbarung birgt und begrenzt die globalen Risiken des Krieges. Vielleicht hat es sich einfach so ergeben, aber ich gehe davon aus, dass eine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde. Der Wagner-Zwischenfall muss Washington beunruhigt haben, wer in Moskau das Sagen hat, und Fragen darüber aufgeworfen haben, ob die Vereinbarung noch in Kraft ist. Die Verlegung von Wagner-Kämpfern nach Belarus und an die Grenze zu Polen muss die Sorgen noch vergrößert haben.