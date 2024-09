Zwei interessante Fragen gab es vor diesem Abend: Jeder Amerikaner kennt Trump, aber Kamala Harris ist für viele Wähler noch ein kaum beschriebenes Blatt. Konnte sie sich in Szene setzen? Und – welchem der beiden Kandidaten gelang es besser, Wechselwähler anzusprechen?

Vergangenes Jahr ergab eine Gallup-Studie den erstaunlichen Befund, dass sich 43 Prozent der Amerikaner als „Unabhängige“, als Teil der politischen Mitte definieren. Eine Zahl, mit der man in diesem gespaltenen Land nicht rechnen konnte. Wahlen werden also auch in den USA immer noch in der Mitte gewonnen. Für Donald Trump hieß das, er musste sich, ganz und gar gegen sein Temperament, vor den Kameras zügeln. Das gelang ihm – halbwegs.

Natürlich strotzten seine Beiträge von den üblichen Übertreibungen und Lügen: Joe Biden und Kamala Harris seien schuld an der höchsten Inflation aller Zeiten, die Demokraten wollten die Polizei schwächen und die Gefängnisse aufmachen, der Benzinpreis werde sich unter einer Regierung Harris vervierfachen, die Demokraten seien schuld am Ukraine- und am Gaza-Krieg. Kurzum: Das Land gehe vor die Hunde. Und überhaupt, eigentlich habe er, Trump, ja die Wahl vor vier Jahren gewonnen.

Trumps Thema Nummer eins: die Masseneinwanderung

Sein Thema Nummer eins: die Masseneinwanderung in die USA. Hier verstieg er sich dann erstmals zu einer dieser bizarren Trump-Behauptungen, von denen man einfach nicht glauben kann, dass sie überhaupt Gehör finden können: Die Kriminalitätsrate gehe in allen Ländern der Welt zurück, so Trump wortwörtlich, nur in den USA explodiere sie, denn die Verbrecher der Welt machten sich alle nach Amerika auf. Und dann setzte er noch einen drauf beim Migrationsthema: Die Amerikaner müssten Angst um ihre Haustiere haben, denn die illegalen Eindringlinge würden Hunde und Katzen essen.

Das zweite Mal ging ihm der Gaul durch, als er behauptete, die Demokraten wollten auch Abtreibung im neunten Monat erlauben, ja sogar nach der Geburt, worauf die Moderatorin des Fernsehsenders ABC entgeistert dazwischenfuhr, das würde ja wohl Mord bedeuten.

Außenpolitisch pries er seinen Freund Viktor Orbán als einen der angesehensten Politiker der Welt und warnte davor, dass mit Kamala Harris ein III. Weltkrieg wahrscheinlich werde.

Bei den Wirtschaftsthemen hat er Kamala Harris mit einem einfachen Trick entwaffnet

Es war also das übliche Trump-Repertoire, im Fernsehstudio ohne Publikum nicht ganz so zügellos wie bei seinen Wahlkampfauftritten draußen, aber schon Trump pur. Damit hat er seine Anhänger bestens bedient, aber konnte er bei schwankenden Wählern punkten? Mit seinem Hauptthema Migration wahrscheinlich schon, die Zahlen sind nun mal unter Biden dramatisch gestiegen, auf sage und schreibe 3,2 Millionen im vergangenen Jahr. Bei den Wirtschaftsthemen hat er Kamala Harris mit einem einfachen Trick entwaffnet. Wenn sie beispielsweise ihr Förderprogramm für Existenzgründer oder junge Familien ansprach, fragte er nur: Warum habt ihr es nicht längst gemacht, ihr wart doch die letzten dreieinhalb Jahre dran. Politik im Fernsehen ist aber immer auch die Frage nach der nonverbalen Kommunikation. Der 78-jährige Trump wirkte kraftvoll und war in der 90. Minute so vital wie in der ersten.

Ob Wähler der Mitte gewonnen werden, entscheidet sich ja auch nach dem Auftritt des Gegenübers. Man merkte Kamala Harris im ersten Themenblock, als es um Wirtschaft ging, die hohe Konzentration an, zumal die wirtschaftliche Lage ja oft wahlentscheidend ist. Dass die ökonomische Bilanz der Regierung Biden gar nicht so schlecht ist, wie Trump sie darstellt, konnte sie manchmal schwer erklären; Amerikaner hassen nun mal nichts so sehr wie Preissteigerungen.

Beim Thema Abtreibung war sie dann in ihrem Element; eine Mehrheit der Bevölkerung ist gegen die republikanische Linie. Bei der Migration erinnerte Harris daran, dass ein Gesetzesentwurf, der schärfere Regeln will, im Kongress von den Republikanern blockiert werde, denn Trump wolle das brisante Thema doch im Wahlkampf nutzen. Sie nannte Trump unberechenbar und erinnerte daran, dass viele Republikaner vor ihm warnen. Zuletzt habe sogar der ehemalige Vizepräsident Dick Cheney, den jeder als rechten Hardliner kennt, bekundet, er werde Harris wählen, weil Trump eine Gefahr für die amerikanische Demokratie darstelle.

Harris ist Trump gewachsen, sie ist präsidial

Die ehemalige Staatsanwältin Kamala Harris wurde im Lauf der Sendung immer angriffslustiger, bewahrte aber stets die Form. Gerade weil Trump für seine Rüpelhaftigkeit bekannt ist, inszenierte sie sich als Gegenbild und überraschte ihn auch gleich zu Beginn der Sendung, indem sie auf ihn zuging, ihm brav die Hand gab und sich artig vorstellte. In Ihrem Schluss-Statement beschwor sie die Einheit der Nation; wir sollten nicht vergessen, dass wir mehr gemeinsam haben als uns trennt, sagte sie an die Zuschauer gewandt.

Mit der Beschwörung von Zukunft, Optimismus und Einheit wollte Kamala Harris sicherlich die Wechselwähler ansprechen, denen die Dauerwut und Schwarzmalerei von Donald Trump einfach zu viel ist. Die Umfrageinstitute werden in den kommenden Tagen jedes Detail zu beleuchten versuchen, was man aus der Debatte lernen kann. Unmittelbar nach dem Rededuell scheint zumindest klar zu sein: Der 18 Jahre ältere Trump sieht gegen Kamala Harris nicht alt aus. Aber die Kandidatin ist ihm gewachsen, sie ist präsidial.

Das Rennen bleibt offen bis zum 5. November, mochte man am Ende der Sendung meinen. Doch dann kam die womöglich viel wichtigere Nachricht der Nacht: Der Musik-Mega-Star Taylor Swift, deren Fangemeinde in den USA 100 Millionen Menschen aus allen Schichten umfasst, hat nach Ende der Debatte erklärt, sie unterstütze Kamala Harris. Für Donald Trump ist das das schlimmstmögliche Ergebnis der Kandidaten-Debatte.