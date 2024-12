Stephan Bierling lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Soeben erschien von ihm „America First – Donald Trump im Weißen Haus“ (C. H. Beck).

Er hat es wieder getan. Wie 2016 und 2020 schnitt Donald Trump besser ab, als von den Demoskopen vorhergesagt. Zwei Prozentpunkte mehr holte er am Ende landesweit als Kamala Harris. Was vor 30 Jahren als knapper Sieg gegolten hätte, war diesmal ein Erdbeben. Denn es gibt fast nur noch Stammwähler in den USA, und die beiden Parteien liegen seit einem guten Jahrzehnt gleichauf. Wenige Prozentpunkte hin oder her haben in einem Wahlsystem, das nur den Sieger belohnt, deshalb enorme Folgen.

Mit gut 50 Prozent erzielte Trump das zweitbeste Ergebnis eines republikanischen Präsidentschaftsbewerbers seit 1992, lediglich George W. Bush holte 2004 mit 50,7 Prozent mehr Stimmen. Als Bonus gewann Trump den Senat und wohl auch das Repräsentantenhaus.