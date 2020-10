Was wir seitdem erlebt haben, ist beispiellos in der Mediengeschichte der Nachkriegszeit. Nie zuvor haben Medien demokratischer Staaten – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – so undifferenziert, so emotional, so voll Abscheu und arroganter Herablassung über einen Staatsmann eines befreundeten Staates berichtet. Wo nüchterne Berichterstattung gefordert gewesen wäre, erlebte der Hörer, Zuschauer oder Leser erschreckend oft simple Agitation. Kritik mutierte allzu häufig zu blindem Trump-Bashing. Sachliche Analyse und distanzierte Betrachtung wurden ersetzt durch Gehässigkeit, durch Beleidigungen und Häme. Allzu viele Journalisten begriffen ihren Beruf in Sachen Trump als Kampfauftrag, um jede beliebige Handlung oder Äußerung des Präsidenten als menschenverachtend, bösartig oder gemeingefährlich zu entlarven.