Hamas-Kämpfer haben am Samstagmorgen einen terroristischen Großangriff auf Israel gestartet. Die Hamas ist eine islamische Gruppierung mit engen Verbindungen zum Iran, der angeblich ihre Hauptfinanzierungsquelle ist. Damit unterscheidet sie sich von der Fatah, die von Ägypten unterstützt wird, eher säkular eingestellt ist und offenbar nicht an dem Anschlag beteiligt war.

Die meisten arabischen Länder stehen dem Iran feindselig gegenüber und werden daher die Hamas nicht unterstützen, und zwischen Saudi-Arabien und Israel laufen Verhandlungen zur Normalisierung der Beziehungen. Ägypten steht der Hamas feindselig gegenüber, obwohl diese den Gazastreifen beherrscht. Als die Hamas 2008 vom Gazastreifen aus Raketen auf Israel abfeuerte, behaupteten US-Republikaner, dass kurz vor dem Angriff amerikanische Hilfsgelder an die Hamas geflossen seien. Ähnliche Vorwürfe wurden bereits gegen die Regierung Biden erhoben, weil sie im Rahmen eines Gefangenenaustauschs Gelder an den Iran freigegeben hatte.

Die Komplexität des Nahen Ostens

Dies ist nur ein kleiner Teil der Komplexität des Nahen Ostens und der Politik, die mit den Ereignissen dieses Wochenendes verbunden ist. Es handelte sich nicht um einen spontanen Angriff, sondern um eine äußerst komplexe Operation, bei der Luft- und Raketenangriffe, Marinelandungen und groß angelegte Infanterieangriffe sorgfältig koordiniert wurden.

Warum wurde sie ausgerechnet jetzt durchgeführt? Ich kann nur spekulieren, dass der Iran die zunehmende Zusammenarbeit arabischer Länder wie Saudi-Arabien mit Israel beobachtete und befürchtete, von dem entstehenden System ausgeschlossen zu werden. Die Spannungen zwischen arabischen Sunniten und iranischen Schiiten – eine grundlegende Spaltung im Islam – sind beträchtlich, und die sich wandelnden arabischen Beziehungen zu Israel mussten gestört werden.

Daher der Angriff, in der Annahme, dass eine brutale israelische Antwort unvermeidlich sein würde, zusammen mit der US-Hilfe für Israel, die die Araber beschämen würde. Es ist alles zweifellos viel komplexer als das, und viele arabische Sunniten wollen nichts mit einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu tun haben, aber das ist eine vernünftige Erklärung dafür, warum der Anschlag jetzt geschehen ist.

Kinder als menschliche Schutzschilder

Neben dem Angriff auf bestimmte Ziele lag der Schwerpunkt auf der Gefangennahme von Menschen, insbesondere von Kindern. Man geht offenbar bei Hamas davon aus, dass die Israelis nicht zurückschlagen und die Tötung israelischer Geiseln riskieren würden. Die Israelis haben behauptet, dass die Hamas israelische Kinder in Gebieten, in denen ein Angriff wahrscheinlich stattfinden würde, an Pfähle gekettet hat. Die Gefangennahme und das Einsetzen von Kindern als menschliche Schutzschilder ist widerwärtig, aber effektiv.

Bevor wir Israels Reaktion erörtern, müssen wir uns mit dem israelischen Geheimdienst befassen, der als Weltklasse gepriesen wird, aber sein größtes Versagen seit fast genau 50 Jahren erlebt hat, als Israel gleichzeitig und überraschend von der ägyptischen Armee vom Suezkanal und von der syrischen Armee von den Golanhöhen aus angegriffen wurde. Diese Angriffe sollten die Israelis schockieren und sie zu völlig ungeplanten Aktionen zwingen, um ihre Kräfte zu spalten und ihre Fähigkeit, den Angriffen zu widerstehen, zu schwächen.

Ein Ergebnis auf der Kippe

Die Angriffe wurden abgewehrt, und die Gegenoffensiven waren schließlich erfolgreich, aber das Ergebnis stand auf der Kippe. Die israelischen Streitkräfte erholten sich schnell vom Versagen des Geheimdienstes, der die Bedrohung nicht erkannt hatte. Tatsächlich hatte der israelische Geheimdienst Einblick in einen großen Teil der Planung und Vorbereitung des Angriffs, die zahlreiche Treffen und elektronische Kommunikation erforderte, welche abgefangen werden konnten. Die Israelis hatten auch Zugang zu Fotos von Panzerverbänden, und der Nachrichtendienst registrierte wachsende Aktivitäten und Aufregung auf den Flugplätzen. Aber die Israelis verstanden nicht, was die gleichzeitigen Aktivitäten in Ägypten und Syrien bedeuten könnten.

Das Hauptproblem waren die Analysten. Analysten müssen alle Daten aufnehmen, um eine Schlussfolgerung daraus zu ziehen. In vielen Fällen entwickeln die Nachrichtendienste jedoch eine Analyse, die ursprünglich auf Fakten beruht, versäumen es aber, sie zu aktualisieren, wenn neue, widersprüchliche Fakten einfließen. Die Analyse wird sakrosankt, und die Prognose bleibt unverändert.

1973 bereiteten sich die Ägypter und die Syrer offensichtlich auf etwas vor, aber das bestehende Konzept der Israelis – das besagte, dass keiner von beiden mit seiner derzeitigen Ausrüstung und Ausbildung einen Krieg beginnen würde – bestimmte ihr Verständnis der Ereignisse. Jede Geheimdienstorganisation kämpft mit ihren Konzepten. Nur wenige haben Erfolg. Bei den Geheimdiensten ist die Liebe der Menschen zur Stabilität tödlich.

Hat Russland dies ausgelöst?

Offenbar ging man diesmal davon aus, dass die Hamas und insbesondere ihre iranischen Gönner in Verhandlungen mit verschiedenen Mächten verwickelt sind und versuchen, mit Hilfe des iranischen Atomprogramms gewinnbringende Beziehungen zu knüpfen. Offensichtlich war diese Analyse falsch, und ich frage mich, ob ein Fünkchen Intelligenz oder das Konzept die Analysten antrieb.

Ich vermute Letzteres, weiß es aber nicht, denn Israels offizieller Standpunkt ist, dass es das Versagen der Geheimdienste untersuchen wird. Ich bezweifle, dass es einen vollständigen Bericht veröffentlichen wird. In der Zwischenzeit bleibt das derzeitige Team im Amt. Es gibt eine Menge Geheimdienstinformationen zu verarbeiten, und es könnte ein langer Krieg werden, aber das ist ihre Entscheidung. Wie alle Kriege ist auch dieser ein nachrichtendienstlicher Krieg – die Nachrichtendienste setzen die Truppen in Bewegung.

Ich möchte mit der offensichtlichen Frage schließen: Hat Russland dies ausgelöst, um die amerikanische Aufmerksamkeit von der Ukraine abzulenken? Meine Vermutung ist: nein. Russland pflegt Beziehungen zu vielen Ländern, darunter auch Saudi-Arabien, die diesen Krieg nicht gewollt haben. Einen Krieg in der Annahme zu beginnen, dass die USA abgelenkt werden, könnte Russland zum Verhängnis werden, und sein Ansehen ist schon ramponiert genug.

