Noch einige Tage, vielleicht Wochen, dürften vergehen, bis das, was zwischen Dienstagabend und Mittwoch in dem ostasiatischen Land geschah, vollends verstanden sein wird. Denn Südkorea – nach Jahrzehnten unter einer Militärregierung seit 1987 eine Demokratie – schien erneut in eine Diktatur überführt zu werden. Doch der Rechtspopulist Yoon Suk-yeol, der seit Frühjahr 2022 auf oft kompromisslose Weise regiert, hatte offenbar nicht den Rückhalt, den er für eine Durchsetzung des Kriegsrechts gebraucht hätte.