Autoreninfo

James Kirchick, Jahrgang 1983, ist amerikanischer Journalist und Kolumnist. Seine Beiträge erscheinen unter anderem in der Washington Post, der FAZ und bei Tablet Magazine. Kirchick ist Fellow an der Brookings Institution in Washington, D.C. und Autor des Buches „The End of Europe: Dictators, Demagogues, and the Coming Dark Age“