Gerald Knaus gilt als der Vater des Flüchtlingsdeals mit der Türkei. Er ist dafür von Rechten wie Linken angefeindet worden. So behaupten die einen, er sei ein von George Soros bezahlter Agent. Die anderen sagen, er profitiere von der Krise und wolle die Festung Europa ausbauen. Kanus spricht darüber in diesem ausführlichen und unaufgeregten Interview mit der FAZ . Er erläutert außerdem, was Deutschland von den Niederlanden lernen kann, warum offene Grenzen und eine stabile Demokratie unvereinbar sind und weshalb Schweden ein mahnendes Beispiel ist.