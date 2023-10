Der russische Präsident Putin hat, seit er Streitkräfte befehlen konnte, stets Krieg geführt, in Russland, in Europa, im Mittleren Osten. Er scheint zudem davon überzeugt zu sein, dass Krieg ein effektives Mittel der Politik ist. Die Terrorschläge der Hamas gegen Israel und Israels militärische Antwort zu Sicherung seiner Bürger will Putin auch nutzen.

Das wichtigste Interesse, das Russland mit der Lage in Israel verfolgt, ist die Ablenkung des Westens vom Krieg gegen die Ukraine. Die öffentliche Aufmerksamkeit, die 19 Monate lang eng auf die Entwicklung in der Ukraine fokussiert war, schwenkte mit einem Schlag in den Nahen Osten. Indem der Ukrainekrieg in der Medienaufmerksamkeit schrumpft, so die russische Hoffnung, versiegt auch die Unterstützung für die Ukraine. Das wäre die einzige Entwicklung, die Russland den Krieg erfolgreich abschließen ließe.

Deshalb hat Russland ein Interesse daran, dass die Gewalt in Israel anhält und die westliche Unterstützung nach Israel fließt. Den ersten Test wird diese Erwartung im amerikanischen Kongress bestehen müssen, wenn sich den Abgeordneten und Senatoren die Frage stellt, ob sie Israel und der Ukraine gleichermaßen zu Hilfe kommen. Die Gelder für Israel sind anders als die für die Ukraine nicht umstritten. Wenn sich für beide eine große überparteiliche Mehrheit findet, werden Russlands Erwartungen enttäuscht werden.

Putin möchte sich als Vermittler ins Spiel bringen

Zweitens nutzt Putin die Entwicklungen im Nahen Osten, um die USA anzuklagen, wie es die immer wiederkehrende Grundmelodie seiner Ausführungen seit Jahren ist. Sein „großes Projekt“ ist die Entwicklung einer Neuen Weltordnung, in der Russland eine bestimmende Rolle spielen soll. Dazu muss die Dominanz der USA gebrochen werden. Jeder Konflikt und jede Entwicklung sind Putin hierfür recht. So auch der Vorwurf, die USA hätten die Lage zu verantworten, die zur Gewalt durch die Hamas geführt hat, wie er es beim Besuch des irakischen Ministerpräsidenten in Moskau formulierte.

Putin will die Lage in Israel aber auch nutzen, um sich als Vermittler im Nahen Osten ins Spiel zu bringen. Deshalb erwartet er nach dem Besuch aus dem Irak auch Mahmud Abbas, den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde. Das ist weniger ernsthaft gemeint als propagandistisch aufgeladen. Denn Abbas hat in Gaza keinen Einfluss, weit weniger, als Russland selbst über seinen strategischen Partner Iran ausüben könnte.

Es bringt aber die entsprechenden Bilder: wer mit Putin spricht und wer auf Putin hört und mit wem Putin alles zusammenkommt. Die Bilder sind die Botschaft, denn eine andre Botschaft gibt es nicht. Für Abbas wird es wichtiger sein, mit dem amerikanischen Außenminister Blinken zu sprechen.

Der diplomatisch stark eingeschränkte russische Präsident will die Lage im Nahen Osten auch für die Darstellung seiner Rückkehr auf die diplomatische Bühne nutzen. Misslich ist aus seiner Sicht dabei, dass er international per Haftbefehl gesucht wird. Seitdem traute er sich nach Kirgisistan, empfängt aber sonst seine Gesprächspartner in Russland. Zumindest dem russischen Publikum kann so vermittelt werden, dass Russland in den bedeutendsten Konflikten der Gegenwart eine wichtige Rolle spielt.

Als Nutznießer aus Israels Krieg hervorgehen

Dabei hat Putin jedoch ein Problem. Russland hat die Hamas, anders als die EU oder die USA, nie als Terrororganisation eingestuft. Nun bekommt man auch in Russland mit, welche Gräueltaten die Hamas in Israel beging. Das kann nichts anderes als Terror genannt werden. Russland selbst hat mit Terroristen im eigenen Land sehr kurzen Prozess gemacht. Auch das militärische Engagement in Syrien wird offiziell mit der Bekämpfung von Terrorismus begründet.

Die Beziehungen zu Israel waren auch nicht so schlecht, als dass dieser Staat als besonders böse dargestellt werden könnte, zu dessen Bevölkerung zudem viele Russen persönliche Beziehungen haben, aufgrund der Auswanderung aus Russland. Diese Diskrepanz in der öffentlichen Darstellung muss der Kreml aushalten, da er sie nicht auflösen kann.

Wie sich die russische Interessenlage entwickelt, hängt nun davon ab, wie der Krieg Israels verläuft, welche Rolle die USA dabei spielen, ob weitere Terrororganisationen gegen Israel vorgehen werden und welche Interessen der Iran hat. Auch Saudi-Arabien, Ägypten und mit etwas Distanz China werden ihre Interessen jetzt für die nahe Zukunft und – möglicherweise in anderer Gestalt – darüber hinaus kalkulieren. Es ist eine komplexe Lage, die sich aufgrund des Terrorangriffs der Hamas entwickelt hat. Russland versucht sie zu nutzen.