Éric Zemmour dürfte sich irgendwo zwischen Donald Trump und Charles de Gaulle wähnen. Am Dienstag gab sich der scharfzüngige Polemiker auf einmal feierlich und präsidial: In einem antiquierten Dekor, das an den einstigen Landesvater Charles de Gaulle gemahnte, verkündete er seine Kandidatur für das höchste Amt im Staat. „Es geht nicht mehr darum, Frankreich zu reformieren, sondern zu retten“, erklärte er dramatisch. Zu einem Video, das Frauen in Kopftüchern und Männer mit dunkler Hautfarbe in überfüllten Metrozügen zeigt, erklärte er, die Franzosen seien „Fremde im eigenen Land“, und die Mehrheit werde von den Minderheiten „unterdrückt“. Zu Beethovens 7. Symphonie folgten nostalgische Schwarzweißaufnahmen aus der französischen Geschichte – sowie Videos von aktuellen Gewaltakten auf der Straße.

