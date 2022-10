Übt in einer Demokratie nurmehr eine Minderheit ihr Wahlrecht aus und verfehlt damit regelmäßig die Bildung einer stabilen Mehrheitsregierung, versinkt das Land immer stärker in politischer Krise. Dies ist der Fall mit Bulgarien, wo die Wähler und Wählerinnen an diesem Sonntag zum vierten Mal in nur eineinhalb Jahren dazu aufgerufen waren, ihr neues Parlament zu wählen. Zum ersten Mal seit dem April 2021 wurde Ex-Ministerpräsident Boiko Borissow mit seiner rechtsgerichteten Partei „Bürger für eine Europäische Entwicklung Bulgariens“ (GERB) mit gut 25 Prozent der abgegebenen Stimmen wieder zur stärksten politischen Kraft.

Ihn zum Wahlsieger zu erklären, wäre aber verfrüht. Denn bei einer Wahlenthaltung von mehr als 60 Prozent der Stimmberechtigten hat ihn tatsächlich nur jeder Zehnte der wahlberechtigte Bulgaren gewählt. Zudem hat er sich mit seiner autokratischen Amtsführung in seiner mit Unterbrechungen von 2009 bis 2021 währenden Regierungszeit von seinen politischen Mitbewerbern stark isoliert. So ist zweifelhaft, ob es ihm gelingen wird, ein Regierungsbündnis zu schmieden.