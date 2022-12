In meinem Alltag ist Corona seit fast fünf Monaten vorbei.

Genau seit dem 1. August.

Es war der Tag, als ich Deutschland verlassen habe.

Wie einfach eigentlich, und wie unlogisch zugleich. Schließlich schert sich das Virus nicht um Ländergrenzen. Aber das Ausmaß von Angst und Aufgebrachtheit in Gesellschaft und Politik, das kann sich offenbar sehr wohl an Ländergrenzen deutlich ändern. Das Virus namens Corona geht nicht vorbei, es kam, um zu bleiben und mit uns zu leben – aber das Maßnahmen- und Regelwerk mit der Überschrift Corona kann ziemlich plötzlich beim Verlassen eines Landes vorbei sein. Wie ich nun am eigenen Leib und Geist erfahren konnte.

Ich bin mit meiner Familie auf eine knapp sechsmonatige Reise gegangen, Richtung Asien, in neun Länder, eine halbe oder eher eine Viertel-Weltreise.

Der Flug in die Regellosigkeit

Sie begann am 1.8. mit einem Flug nach Istanbul. Noch im Regionalzug zum Berliner Flughafen herrschte Maskenpflicht. Dort angekommen und mit Besteigen des Flugzeugs von Turkish Airlines verschwand sie, und seitdem ist sie uns in mehr als 130 Tagen und acht Ländern noch genau zweimal begegnet: im September in der U-Bahn in Teheran – wo sich aber auch nur etwa zwei Drittel der Menschen daran hielten und niemand sie kontrollierte. Und ebenfalls im September bei einem Flug mit der Gesellschaft Flydubai nach Chennai/Indien (d.h. also bei einem von bisher 14 Flügen).

Wir haben uns nicht in jedem Land ausführlich informiert, welche Regeln in welchen Situationen möglicherweise noch gelten. Wir haben uns einfach mal ganz normal verhalten, wie vor Corona, und es ausprobiert. Ohne selbstauferlegte Beschränkungen oder Masken. Und haben geschaut, ob wir gegebenenfalls auf irgendeine Beschränkung aufmerksam gemacht werden. Nur im Iran haben wir uns auch hinsichtlich Corona-Regeln etwas mehr erkundigt, um bei all den Möglichkeiten, mit Staat und Regime in Konflikt zu geraten, nicht unbedingt eine zu übersehen.

Und so kam es zu genau diesen zwei Begegnungen mit der Maskenpflicht. Schon in Istanbul, wenige Stunden nach Verlassen Deutschlands, waren die Masken weitgehend verschwunden. Die 10-Millionen-Metropole, mit vielen dicht gedrängten Menschenmassen auf Straßen, in Bussen und Bahnen und Restaurants, in der es laut gelernter Theorie ansteckender sein muss als an jedem Ort in Deutschland, funktionierte ohne beschränkende Regeln. Und offenbar ohne kollabierende Kliniken, jedenfalls war in den Medien des Landes nichts zu dem Thema zu vernehmen. Sehr wohl trugen manche Menschen in der Straßenbahn Maske. Aus eigener Entscheidung, zum Selbstschutz. Die Menschen mit und ohne Masken störten sich nicht erkennbar aneinander – was ein prägender Eindruck dieser Reise bleiben sollte. In der Türkei, in Georgien, im Iran, in Indien, in Nepal, in Vietnam, Laos und Kambodscha, wo ich gerade diese Zeilen zum Jahresende schreibe.

Wir betraten die Supermärkte, Moscheen, Basare von Istanbul – und keine Maske war notwendig.

Eine Welt ohne Instrumentenkasten

Etwas später die türkische Schwarzmeerküste, weitgehend maskenfrei. So wie danach auch die georgische Hauptstadt Tiflis und die vielen anderen Orte im Land, die wir bereisten, so wie Teheran (abgesehen, wie gesagt, von der U-Bahn), Karadsch, Kaschan, Isfahan oder Qazvin im Iran, so wie die indischen Megastädte Chennai und Delhi, jedenfalls das, was wir von ihnen sahen, so wie Kathmandu und Pokhara. Auch die Begrüßungen und Verabschiedungen mit Menschen liefen wie früher. Faust an Faust ist Geschichte. Es durfte, wenn nicht leichte Verbeugung oder Hände vor Brust oder ans Herz angezeigt waren, der Handschlag sein und gerne auch mal eine Umarmung. Wir waren immer wieder in irgendeinem Gewühl vieler, vieler Menschen, die mit vielen, vielen Dingen beschäftigt waren – aber offenkundig nicht mit Corona. Wird Deutschland auch wieder so werden? Zur selben Zeit, im August, September und Oktober, lasen wir von notwendigen Instrumentenkästen für Herbst- und Winterwelle in Deutschland, von der Beibehaltung der Maskenpflicht in Bus- und Bahn, von Infektionsschutzgesetzen und weiterhin gebotener Vorsicht, und von Lauterbachs Werben für die Fünftimpfung.

Mehr zum Thema:

Von uns wurde bei der Einreise nach Iran, Indien und Nepal noch der Impfnachweis verlangt. Die 14 Monate zurückliegende Doppelimpfung reichte. Die ungeimpften Kinder mussten zweimal einen PCR-Test vorweisen. Thailand schaffte diese zusätzlichen Einreisehürden Anfang Oktober ab, dorthin gelangten wir dann allein mit dem Reisepass, so wie auch Vietnam und Laos dann für ihre Visa-Erteilung nur noch Pässe und Geld sehen wollten.

Einige Relikte der Corona-Zeit waren und sind auch in den von uns bereisten Ländern zu sehen. Einige Aufkleber an Gebäuden, die noch kleben, einige Kassiererinnen in georgischen Supermärkten, denen man wünscht, dass die beengenden Plexiglaswände und Plastikplanen um sie herum mal abgebaut werden (vermutlich genauso aufwändig wie deren Aufbau). Und das Personal in der Apotheke in Tiflis trug auch noch Masken.

Krankenhaus ohne Maskenpflicht

Selbstverständlich auch das Personal in der Klinik von Vietnams Hauptstadt Hanoi, wo wir wegen eines fiebrigen Infekts Mitte Oktober mal vorstellig wurden und auf Influenza, Covid und Malaria getestet wurden (es war dann tatsächlich die Influenza, die alte, bekannte Grippe). Dort verlangte aber erstaunlicherweise niemand von uns, eine aufzusetzen. Wir taten es auf dem Weg dorthin allerdings, aus eigenen Stücken, um den Taxifahrer vor uns zu schützen.

Die Begebenheiten im Zusammenhang mit Corona waren und sind einfach wenige. Sie hier aufzuzählen, bedeutet, die kleinen Ausnahmen zu erwähnen in mittlerweile fast fünf Monaten Reisezeit, in denen das sonst keine Rolle mehr spielte. In denen es um so viel anderes ging. Für uns, aber vor allem auch für die dortigen Menschen. Natürlich im Iran. Aber auch in Indien, Nepal und Südostasien. Der Tenor in unseren Gesprächen mit Einheimischen zum Thema Corona war: unglaublich harte Zeit gewesen, viele Entbehrungen, das Geschäft unter anderem rund um Tourismus praktisch tot – gut, dass es vorbei ist. Oder anders gesagt: Maßnahmen gab es überall, teilweise auch heftig, meistens kürzer als in Deutschland, vor allem aber hat man anders als in Deutschland nun auch damit abgeschlossen und es in die Vergangenheit gepackt.

Inzwischen sind wir seit Ende Oktober in Südostasien, in Vietnam, Laos und Kambodscha. Hier ist nun die Maske im Gesicht wieder sehr präsent, hier pflegt man damit aber auch schon seit Jahren einen anderen Umgang. Sie hat sich als Instrument zum Schutz der eigenen Atemwege gesellschaftlich etabliert. Schutz heißt hier aber auch vor allem: Schutz vor der dreckigen Luft in Innenstädten und den Abgasen im Straßenverkehr. Auf den Millionen von Mopeds sieht man alles: von gar keiner Kopfbedeckung oder -verhüllung über Helme, Helme mit Visier, Helme mit Maske bis hin zu Totalvermummungen. Man sieht zahlreiche Frauen auf Mopeds, bei 35 Grad, mit Jacke, Kapuze über dem Kopf, großer Sonnenbrille, Maske vor Nase und Mund und mit Wollhandschuhen an den Händen und langen Hosen, Socken und Schuhen. Des Rätsels Lösung ist aber keine irrationale Virusangst. Hier geht es um Sonnenschutz bzw. die große Sorge, nicht noch brauner zu werden. Eine möglichst helle Hautfarbe ist ihr Schönheitsziel.

Jeder schützt sich selbst – oder er lässt es

Der wesentliche Punkt aber, ich hatte es schon erwähnt: Im Prinzip tun alle, was sie wollen und für richtig halten und schützen sich, wovor auch immer sie sich schützen wollen, oder lassen es, lassen die jeweils anderen aber in Ruhe, und es herrscht gegenseitiger Respekt und Normalität. Belehrungen oder Hinweise auf Regeln haben wir, von den beschriebenen Ausnahmen abgesehen, nicht mehr erlebt.

Es gibt natürlich ein Land auf dieser Route und in dieser Region, in der das komplett anders ist. Aber weder ist die touristische Einreise nach China derzeit überhaupt möglich, noch hätten wir sie unter all den herrschenden Restriktionen und Überwachungen gewollt. Nach China kann man wollen, wenn man es, anders als wir, schlimmer haben möchte.

Wovon ich hier also berichtet habe, ist die Welt ohne Deutschland und China. Die Welt zwischen Deutschland und China, und südlich von China.

Es gibt andere Probleme

In dieser hoch bevölkerten Welt, haben wir festgestellt, gibt es aktuell viele Herausforderungen. Wachstumsstreben, weiterhin viel Armut, große Ungleichheiten zwischen Arm und Reich, Inflation, Enge, Lärm, Hitze, Luftverschmutzung, Müll, vor allem unfassbar viel Plastik.

Corona gehörte nicht mehr dazu.

Möglicherweise gibt es auch dort noch irgendwo Regeln und Menschen in großer Sorge, aber sie begegneten uns nicht. Uns begegnete inmitten dieser Herausforderungen enorm viel (Gast-)Freundlichkeit. Und keine Virusangst.

Zu Weihnachten jetzt würden wir Deutschland wünschen, auch mal auf eine solche Reise zu gehen. Raus aus seinen Grenzen, und erleben, wie Ängste und dazugehörige Belehrungen dann verschwinden können.

Wie schön das ist.

Wie schön das wäre.