Was das mit der österreichischen Innenpolitik zu tun hat? Abgesehen von der hysterisch emotionalen Stimmung der Wiener Gesellschaft ist es die Endlosschleife: „Tosca“ ist die älteste Opernproduktion, sie wird im ehrenwerten Haus am Ring noch immer aufgeführt – mit neuen Darstellern, Sängerinnen und Chor, renovierter Requisite und wechselnden Musikern. Die Inszenierung aber bleibt fast dieselbe und füllt noch immer die Plätze. Ganz genau wie die österreichische Politik. Aktuell erleben wir in Österreich die dritte Auflage dieser Produktion. Im Kern handelt das Stück von den mehr oder weniger extremen Rechtspopulisten, die in Österreich tun und lassen sowie bekämpft und verhindert werden können, wie sie und die anderen wollen – am Ende gewinnt dennoch immer die FPÖ. Puccini für Arme. Auch wenn die Freiheitlichen lieber Wagner hätten.