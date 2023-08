Während viele Regierungen auf der ganzen Welt darauf bedacht sind, Lieferketten abzusichern, gibt es zumindest eine, die die US-Regierung unbedingt zerschlagen möchte: die Lieferkette für Fentanyl. Fast ein Dutzend US-Regierungsbehörden arbeiten zusammen, um den illegalen Fluss des Medikaments zu stoppen. Neben der Rettung amerikanischer Leben will Washington die Unsicherheit in Lateinamerika reduzieren und Chinas Rolle im Fentanyl-Handel hervorheben, um ein anti-chinesisches Element in die Sicherheitskooperation einzuführen, insbesondere mit Mexiko und Kolumbien.

Chinas schnelles Wachstum hat dem Land in den letzten zwei Jahrzehnten geholfen, seinen wirtschaftlichen Einfluss in Lateinamerika auszubauen – nicht zuletzt durch das Fehlen einer Gegenstrategie der USA. Anfangs betrachtete Washington die wachsende Präsenz Pekings als einfache wirtschaftliche Diversifizierung und somit nicht als Bedrohung für die Sicherheit der Hemisphäre oder die Sicherheits- und Militärbeziehungen der USA mit Lateinamerika.

Erst kürzlich hat die USA nun begonnen, Chinas kommerzielle Aktivitäten in der Region als potenzielle Bedrohung zu sehen, insbesondere in Bezug auf den Zugang der USA zu seltenen Erden und die Sicherheit von Häfen und 5G-Technologie von Verbündeten.

Keine alternative Schutzmacht

Gleichzeitig befindet sich Chinas Wirtschaft im strukturellen Rückgang. Diese Verlangsamung zusammen mit dem Bestreben der USA, Lieferketten von China zu entkoppeln, lenkt Mexiko natürlich wieder zu seinem nördlichen Nachbarn zurück. Mexiko ist ein offensichtliches Ziel für multinationale Unternehmen, die nahe am US-Markt zu vergleichsweise niedrigen Kosten produzieren wollen. Kolumbien wiederum, das jahrelang von Chinas Handel und Investitionen profitiert hat, ist seit der Amtseinführung von Präsident Gustavo Petro im Jahr 2022 politisch näher an Peking herangerückt. Dennoch stellt es die zukünftigen chinesischen Investitionen und den Handel mit China infrage und erwägt Alternativen wie die USA.

Aber Washington will keine alternative Schutzmacht sein; es will seinen Einfluss wieder aufbauen und den von China erodieren. Dazu braucht es eine Keilwirkung, und der Konsum von Fentanyl ist ein zentrales Thema. In den USA sind die Todesfälle durch Überdosierung aufgrund von Fentanyl in den letzten acht Jahren explosionsartig auf fast 110.000 im Jahr 2022 angestiegen. Die Opioid-Epidemie kostete die US-Wirtschaft laut Schätzungen des Joint Economic Committee des US-Kongresses allein im Jahr 2020 1,5 Billionen US-Dollar, während der Council on Foreign Relations berechnet hat, dass sie mehr als 6 Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt verdrängt hat.

Ein Monopol im Fentanyl-Handel

Der Konsum ist in Mexiko und Kolumbien weniger besorgniserregend, aber das ändert sich allmählich. Die unmittelbarere Sorge in diesen Ländern betrifft jedoch die Produktion und die Unsicherheit und Korruption, die tendenziell mit dem Drogenhandel einhergehen. Aufgrund der geringen Produktionskosten und der synthetischen Natur kann die Fentanyl-Produktion schnell hochgefahren werden.

Zwei mexikanische Kartelle, die Sinaloa und das Jalisco New Generation Cartel, haben ein Monopol im Fentanyl-Handel zwischen den USA und Mexiko. Das Sinaloa-Kartell erwägt auch, mit seinen Aktivitäten nach Kolumbien vorzustoßen, einschließlich der Einrichtung von „Fentanyl-Küchen“, der Beschaffung von Vorprodukten und potenziellen Netzwerken innerhalb des Gesundheitssektors, um den legalen Drogenstrom aus Kolumbien anzuzapfen.

Chinesische Unternehmen wiederum liefern fast alle Vorläuferstoffe für die Fentanyl-Produktion in der westlichen Hemisphäre. Nicht nur das, sondern mindestens vier chinesische Unternehmen bieten Informationen zur Optimierung der Fentanyl-Herstellung, einschließlich der Bereitstellung von Inhaltsstoffen, Ratschlägen zu Ersatzstoffen, Anleitungen zur Mischung und Zugang zu Chemikern. Andere chinesische Unternehmen liefern falsche Etiketten auf Sendungen und/oder versenden Chemikalien ohne Kundenunterlagen.

Erleichterter Kauf von Vorläuferchemikalien

Fentanyl ist ein lukratives Geschäft. Eine einzige gefälschte Pille mit Fentanyl kann 10 Cent kosten, aber auf der Straße für 10 Dollar verkauft werden. Chinesische kriminelle Gruppen und die Sinaloa- und Jalisco-Kartelle haben ihre umfangreiche Erfahrung im Geldwäsche durch Spiegeltransfers, Geldwäschehandel und den Transport großer Bargeldmengen gebündelt, um den Austausch von ausländischer Währung zu erleichtern. Diese Praxis erleichtert auch den Kauf von Vorläuferchemikalien.

Nun aber schlagen die US-Regierung und ihre Partner zurück. Im Februar begann die Biden-Regierung mit Mexiko, Kolumbien und Ecuador zusammenzuarbeiten, um gegen die wachsende Verfügbarkeit und die potentiell tödliche Wirkung illegaler Drogen mit Fentanyl zu kämpfen. Im März schrieb Mexikos Präsident seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping und bat um Hilfe bei der Eindämmung des Fentanyl-Flusses nach Nordamerika (Peking wies jegliches Fehlverhalten von sich).



Im April klagte die USA vier führende Mitglieder des Sinaloa-Kartells an, die mit dem Fentanyl-Handel in Verbindung gebracht wurden. Und im Mai gab der mexikanische Präsident bekannt, dass die Marine seines Landes einen Container aus Qingdao, China, abgefangen habe, der 75 Pfund Pakete mit Spuren von Fentanyl und Methamphetamin enthielt.

Die USA verhängten auch Sanktionen gegen sieben chinesische Unternehmen und sechs Einzelpersonen, denen vorgeworfen wird, Tablettenpressen nach Mexiko exportiert zu haben. Im letzten Monat erhob das US-Justizministerium strafrechtliche Anklagen gegen vier chinesische Chemieunternehmen und acht Einzelpersonen, die des illegalen Handels von Vorläuferchemikalien, die zur Herstellung von Fentanyl verwendet werden, beschuldigt werden. Trotz dieser Entwicklungen sagte die Leiterin der US-amerikanischen Drogenbekämpfungsbehörde kürzlich, dass sie sich von Mexiko mehr Zusammenarbeit wünscht.

Überwachung der Kokaanbauflächen

In Kolumbien ist Kokain derweil zu einer sekundären Sorge geworden, da es weniger tödlich und weniger profitabel als Fentanyl ist. Anfang dieses Monats erklärte die US-Botschaft in Bogotá, dass sie ihre Überwachung der Kokaanbauflächen in Kolumbien auf unbestimmte Zeit aussetzen und ihren jährlichen Bericht über Kolumbien und Kokain nicht veröffentlichen werde.

Die Botschaft erklärte, dass Berichte der Vereinten Nationen ihre Arbeit überflüssig gemacht hätten und dass Beobachtungssatelliten für andere Zwecke benötigt würden (Der kolumbianische Justizminister erklärte, er erwarte nicht, dass die Entscheidung die US-Finanzierung für Anti-Drogen- und andere Programme gefährde). Unterdessen sollen US-Behörden Anfang dieses Jahres in Zusammenarbeit mit kolumbianischen Behörden Mitglieder des Sinaloa-Kartells festgenommen haben, die versuchten, die Fentanyl-Industrie in Kolumbien aufzubauen.

Die kolumbianische und mexikanische Regierung sind sich einig, dass ihre Anti-Drogen-Strategien geändert werden müssen. In Bogotá will die Regierung Petro von strafenden, prohibitiven und militarisierten Maßnahmen abrücken und stattdessen illegale Gewinne, Geldwäsche, große Drogenhändler und die Mafia ins Visier nehmen. Petro bezeichnete den Drogenkrieg als gescheitert und erklärte, dass die gleichen Fehler mit Fentanyl nicht wiederholt werden sollten.

Unterbindung, Prävention, Rehabilitation

Ähnlich intensiv will sich die mexikanische Regierung auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Jugendarbeit konzentrieren, um Anreize zur Mitgliedschaft in kriminellen Organisationen zu verringern. Die beiden Präsidenten planen, Anfang September zusammenzutreffen, um neue Anti-Drogen-Strategien zu besprechen. Sie planen auch, sich mit der Herausforderung synthetischer Drogen und der Bedeutung von Anpassungen bei der Unterbindung, Prävention und Rehabilitation an neue Realitäten und soziale Bedürfnisse zu befassen.

Viele dieser Bemühungen erfordern die Unterstützung und Zusammenarbeit der USA, die bis vor kurzem zögerte, den Drogenhandel mit wirtschaftlicher Entwicklung in Verbindung zu bringen. Die entscheidende Frage ist, ob Mexiko-Stadt und Bogotá die anti-chinesische Haltung der USA unterstützen werden. Die Antwort hängt möglicherweise davon ab, ob die USA bereit sind, ihre Anti-Drogen-Initiativen mit den neuen Strategien in Mexiko und Kolumbien in Einklang zu bringen.



