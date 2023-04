Mehr als 100.000 Amerikaner sterben jährlich an einer Überdosis. Laut dem amerikanischen Center for Disease Control and Prevention sind dafür in erster Linie Opioide verantwortlich. Ein einfacher Vergleich rückt die schockierende Zahl in Perspektive, denn Opioide fordern in den Vereinigten Staaten mehr Todesfälle als Schusswaffen und Autounfälle zusammen.

Eine Lösung für das Problem gibt es bereits. Effektive Medikamente wie Methadon und Buprenorphin könnten die Zahl der Todesfälle bei Opioid-Abhängigen deutlich verringern, doch laut New York Times erhält nur knapp ein Viertel der möglichen Kandidaten die so dringend notwendigen Behandlungen. Die Öffentlichkeit schenkt der Gesundheitskrise hingegen genauso wenig Aufmerksamkeit wie ihrer ungenutzten Lösung, was in der Zuspitzung einer bereits jahrzehntelangen Gesundheitskrise resultiert.