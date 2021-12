Zum Test bin auch nur deshalb gegangen, weil um mich herum plötzlich so viele Freunde und Bekannte infiziert waren – und der Journalist in mir neugierig wurde. Unter normalen Umständen hätte ich das Ganze als eine Mini-Erkältung abgetan und nichts unternommen. Was sicherlich ein Grund dafür ist, warum sich Omikron so rasend schnell und mit bislang beispiellosem Tempo nicht nur in Südafrika selbst, sondern auf der ganzen Welt verbreitet. Und nach dem, was ich hier grade erlebe, durch nichts zu stoppen sein wird.