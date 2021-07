Gute Nachrichten könnte Japan dieser Tage gut gebrauchen. Doch das, was am Donnerstagabend japanischer Zeit verkündet wurde, verdeutlicht zunächst nur, wie ernst die Lage ist. Zum vierten Mal seit Beginn der Pandemie hat Japans Regierung einen Ausnahmezustand über die Hauptstadtregion um Tokio verhängt. Damit beginnt der softe Lockdown, der von Ende April an bis vorigen Monat ohnehin galt, von Neuem: Menschen sollen möglichst zu Hause bleiben, Treffen in Gruppen vermieden, Alkohol nicht ausgeschenkt werden.