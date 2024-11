In einer aufsehenerregenden Pressekonferenz warnte Bruno Kahl, der Chef des Bundesnachrichtendienstes, aufgrund des hybriden Krieges Russlands gegen den Westen könnte sich „irgendwann die Frage eines Nato-Bündnisfalls stellen“. Das war eine dramatische Aussage – auch wenn sie von einem Spitzenbeamten kam, den man im Februar 2022 mit Müh und Not aus Kiew hatte herausschaffen müssen, weil er dort vom russischen Angriff auf die Ukraine überrascht worden war.

Welche Konsequenzen die Feststellung eines solchen Bündnisfalls haben könnte, ließ Kahl allerdings offen. Und dies aus gutem Grund. Denn der berühmte Artikel 5 des Nato-Vertrages, der die Verbündeten im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen einen von ihnen zur gegenseitigen Hilfeleistung verpflichtet, gibt für eine kollektive Reaktion der Nato auf sogenannte „hybride“ Bedrohungen wenig her. Die Lösung des Problems liegt woanders.

Artikel 5 des Washingtoner Vertrages von 1949, der den Bündnisfall definiert, gilt zu Recht als dessen wichtigste Bestimmung. Ihm verdankt die Nato ihre Entstehung, denn es bedurfte einer großen politisch-militärischen Organisation, um die kollektive Beistandsverpflichtung angesichts der militärischen Übermacht der Sowjetunion glaubwürdig umsetzen zu können. Zwar wurde die Beistandspflicht mit Rücksicht auf kritische Stimmen im amerikanischen Senat ohne konkreten militärischen Bezug formuliert, doch alle Verbündeten der inzwischen 32 Staaten umfassenden Allianz verstehen darunter das gleiche: Ein bewaffneter Angriff wird eine bewaffnete Antwort zur Folge haben. Im Kalten Krieg wurde Artikel 5 so zum Inbegriff der westlichen Abschreckungsstrategie – einer Strategie, die es gar nicht erst erforderlich machte, Artikel 5 fünf auszurufen. Auch die unmittelbar nach dem Kalten Krieg stattfindenden Nato-Einsätze in Bosnien und dem Kosovo fanden ohne Berufung auf den Bündnisfall statt.

Der Bündnisfall wurde bisher nur ein einziges Mal ausgerufen – und das war überwiegend symbolischer Natur

Nur ein einziges Mal entschied sich Nato, den Bündnisfall zu erklären: als Reaktion auf die Terroranschläge des 11. September 2001. In einer Sitzung des Nordatlantikrats, bei der man, so Generalsekretär Lord Robertson nur halb im Scherz, die Juristen draußen gelassen hatte, wurde der Bündnisfall festgestellt. Doch dieser Akt war überwiegend symbolischer Natur, weil man ein starkes Signal der Solidarität mit Amerika senden wollte. Washington hatte den Artikel 5 gar nicht ins Spiel gebracht, denn dort wusste man nur zu gut, dass die Nato für den Kampf gegen Al-Qaida in Afghanistan ungeeignet war. Diese Aufgabe übernahm eine von den USA geführte „Koalition der Willigen“, ohne Bezug zum Bündnisfall. Für die Nato blieb lediglich „Active Endeavour“, eine maritime Anti-Terror-Mission im Mittelmeer, die zwar als „Artikel-5-Operation“ geführt wurde, deren strategischer Wert aber umstritten war und der die Verbündeten schon nach kurzer Zeit nur noch widerwillig Schiffe zur Verfügung stellten. 2016 wurde „Active Endeavour“ sang- und klanglos in eine sogenannte „Nicht-Artikel-5-Mission“ überführt.

Trotz dieser wenig ermutigenden Erfahrungen bei der Anwendung des Artikels 5 hegen die Verbündeten bis heute die Hoffnung, dass der bloße Hinweis, die Nato könne auf eine bestimmte Bedrohung auch mit der Ausrufung des Bündnisfalls reagieren, einen Gegner abschreckt. So wurde der Artikel 5 inzwischen auf Cyberangriffe, hybride Aktionen und Angriffen im oder aus dem Weltraum ausgedehnt. Abgeschreckt hat dies jedoch niemanden. Cyberangriffe und hybride Aktionen wie Sabotageakte gegen Nato-Staaten sind weiterhin an der Tagesordnung. Die Annahme, die Drohung mit dem Bündnisfall werde einen Gegner so sehr beindrucken, dass er von seinen hybriden Nadelstichen ablässt, ist daher hochgradig naiv. Sie ist das Ergebnis der Mythologisierung des Artikels 5 aus dem Kalten Krieg. Die Werkzeuge der Nato sind militärischer Natur – ganz so, wie es die Abwehr einer „armed attack“ im Artikel 5 nahelegt. Für die Abwehr neuer Bedrohungen, von denen sich ein Großteil unterhalb der Schwelle einer militärischen Antwort abspielt, bedarf es anderer Instrumente.

Unspektakuläre Schritte sind zielführender als die Drohung mit einem Bündnisfall

Diese Instrumente gibt es. Dazu zählen die schnellere Reaktion auf russische Propagandakampagnen sowie die Bereitschaft, bestimmte feindselige Handlungen – wie die russischen Nervengiftanschläge in Großbritannien – kollektiv zu verurteilen und russische Diplomaten auszuweisen. Die Entwicklung von Cyber-Sanktionen gehört ebenso dazu wie die verstärkte Zusammenarbeit westlicher Geheimdienste bei der Aufklärung russischer Sabotageakte. Weitere Maßnahmen sind Sanktionen gegen Russland sowie der schrittweise Ausschluss von russischem Gas aus dem europäischen Energiemix. Hinzu kommen Maßnahmen zur Beschränkung chinesischer Investitionen in kritische westliche Infrastrukturen und Schritte zur Entflechtung der durch China dominierten Lieferketten. Und natürlich gehört auch die Unterstützung der Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen Russland zu den Maßnahmen, mit denen sich der Westen gegen seine Herausforderer zur Wehr setzt.

Viele dieser Schritte sind unspektakulär, denn sie werden größtenteils von einzelnen Staaten, Staatengruppen oder der Europäischen Union beschlossen. Sie sind jedoch weitaus zielführender als die Drohung mit einem Bündnisfall, der allenfalls dann eintreten würde, wenn der „hybride Angriff“ das Ausmaß eines „bewaffneten Angriffs“ erreichen würde. Genau dies aber wussten die Gegner des Westens bislang zu vermeiden.

Ist Artikel 5 also aus der Zeit gefallen, weil er den Bündnisfall de facto auf klassische militärische Angriffe beschränkt? Keineswegs. Er beschreibt auch weiterhin das Kerngeschäft der Nato: sicherzustellen, dass der regional begrenzte Krieg zwischen Russland und der Ukraine nicht auf das Bündnisterritorium überspringt, und dafür zu sorgen, dass Russland auch nach einem Ende des Krieges keine ernsthafte Gefahr für die Mitglieder der Allianz darstellen kann. Wer dagegen die hohen Hürden für die Auslösung des Artikels 5 herunterschrauben will, um auch bei begrenzten Herausforderungen eine Nato-Reaktion zu ermöglichen, riskiert, die Lage durch eine militärische Eskalation nur noch zu verschlimmern. Der Bündnisfall würde dann zur Bündnisfalle.