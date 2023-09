So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

In Deutschland, jedenfalls in Politik- und Medienkreisen, gehört es zum guten Ton, für eine „europäische Lösung“ zu plädieren. Das gilt auch für die Migrationspolitik. In der Theorie jedenfalls. Und diese Theorie geht stets davon aus, dass eine europäische Lösung eine solche ist, die im politischen Berlin gewünscht wird. Dann ist oft auch von Solidarität die Rede.

In der Praxis der Migrationspolitik ist schon lange und immer noch das Gegenteil zu bobachten. Obwohl Deutschland als Hauptzielland der gerade nach Europa kommenden Armutseinwanderer eigentlich der große Profiteur einer restriktiveren, den Zuzug erschwerdenden Migrationspolitik auf EU-Ebene wäre, sperrt sich die deutsche Bundesregierung nicht nur bei den Verhandlungen, sondern eben auch im innereuropäischen Politikalltag gegen eine solche längst von fast allen EU-Partnern gewünschte Politik.