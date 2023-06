So erreichen Sie Stefan Brändle:

Stefan Brändle ist Frankreich-Korrespondent mit Sitz in Paris. Er berichtet regelmäßig für Cicero.

An dem idyllischen Seeufer, wo am vergangenen Donnerstag der blanke Horror geherrscht hatte, promenieren wieder Mütter mit ihren Sprösslingen im Kinderwagen. „Jetzt erst recht!“, sagt eine Frau, der man hinter ihrer Sonnenbrille die Spannung anmerkt. „Wir werden jeden Tag in diesen Park zurückkommen, um zu zeigen, dass wir standhalten.“

Vier Kinder im Alter von knapp zwei bis drei Jahren sowie zwei Erwachsene waren im Stadtpark am See angegriffen worden. Sie überlebten und schweben nicht mehr in Lebensgefahr. Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte statteten dem Arztpersonal einen Besuch ab. Im Park hinterlegten Passanten Blumen, Plüschtiere und Ballons.